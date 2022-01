Audi Q5 Sportback diesel

Il suv coupé dei quattro anelli coniuga l’identità Q, sigla che unisce la famiglia dei suv Audi e la sportività delle linee di una coupé. L’ampio display Mmi touch e la piattaforma d’infotainment Mib 3 si collegano facilmente con gli smartphone. Il sistema mild-hybrid, abbinato a tutte le motorizzazioni in gamma, favorisce l’efficienza ed il comfort. Obiettivi cui concorre la trazione integrale quattro che, nella configurazione ultra, attiva la ripartizione della coppia al retrotreno solamente quando necessario. La vocazione hi-tech di nuova Audi Q5 Sportback è rafforzata dai molteplici sistemi di assistenza alla guida raggruppati nei pacchetti Tour, City e Assistenza per il parcheggio. L’assetto sportivo è di serie. In alternativa, sono disponibili la variante sportiva con ammortizzatori regolabili o, al top della gamma, le sospensioni pneumatiche adattive adaptive air suspension. Nel dettaglio la Q5 Sportback 40 Tdi quattro S tronic Business Advanced è lunga 469 cm, larga 189 cm, alta 166 cm con un bagagliaio da 510 a 1.480 litri. Nella versione 40 Tdi quattro S tronic Business Advanced costa 63.000 euro con motore a ibrida diesel di 1.968 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 150 kW/204 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 65 litri. Le emissioni di CO2 sono di 181 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 222 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.900 kg.

