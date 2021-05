Audi Q5 Sportback: ecco come è fatto, come va e quanto costa il nuovo suv-coupé tedesco

4' di lettura

Collocandosi tra l'analoga Q3 e la Q8, che è l'interpretazione coupè della Q7, la Q5 Sportback chiude il cerchio dei suv d'intonazione sportiva dei Quattro Anelli, contrapponendosi direttamente alla Bmw X4 e alla Mercedes Glc.

Audi Q5 Sportback, evoluzione ragionata

La variante sportiva della Q5 si caratterizza esteticamente per lo slancio impresso alla silhouette dal padiglione spiovente, per la grigliatura della mascherina di disegno specifico che rende grintosa l'espressione del fontale assieme alle prese d'aria, oltre che per la fanaleria posteriore Oled che consente di optare fra tre firme luminose differenti. L'outfit della Sportaback non distacca le sue dimensioni da quelle della Q5 normale. Infatti, anch'essa è lunga 4,68 metri, larga 1,89 metri e alta 1,66 metri. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare offre, quindi, la stessa disponibilità di spazio della consanguinea anche nella zona posteriore dell'abitacolo, dove è sempre presente il divano scorrevole, che permette di modulare lo spazio a favore dei passeggeri piuttosto che del bagagliaio. Quest'ultimo, offre nelle versioni con motori termici nella conformazione standard anche la stessa capacità di quello della Q5, poiché passa da 520 a 510 litri. Quella massima scende di poco, poiché è di 1.480 anziché 1.520 litri. Questi valori si ridimensionano un po' nelle versioni ibride alla spina, poiché si attestano a 455 e 1.365 litri, per la presenza della batteria. L'abitacolo della Sportback non propone differenze estetiche rispetto a quello dell'appena rinnovata Q5.

Audi Q5 Sportback, grande spazio a tecnologie avanzate

Nell'abitacolo si ritrova, quindi, il sistema operativo Mib 3 che si controlla dallo schermo a sfioramento da 10,1” e offre l'assistente personale, che è sempre connesso a internet, che interagisce via wireless con Apple CarPlay e Android Auto e che permette di accedere a Car-to-X e ai servizi forniti dalla casa e di fruire della app dedicata per gestire anche da remoto la vettura.

Così come la rinnovata Q5 anche la Sportback tecnologie per la guida semi-autonoma di livello 2 e sotto le vesti cela solo motori elettrificati. Sono i mild-hybrid a 12 o a 48 V benzina e turbodiesel (in questo caso anche V6) con potenze che vanno da 163 a 341 cavalli, e i powertrain ibridi plug-in da 299 e 367 cavalli. Entrambi sono costituiti da un motore turbo a benzina di 2 litri da 252 cv e da un'unità elettrica da 143 cv integrata nel cambio a doppia frizione con sette marce; la differenza di potenza è determinata dalla specifica taratura elettronica del più potente. Questi moduli sono gli stessi offerti dalle Q5 Tfsie anche prima del rinnovamento, ma adesso sfruttano una batteria più grande. Ha una capacità di 17,9 anziché di 14,1 kWh, eleva l'autonomia elettrica da 49 a 62 chilometri e, lavorando in sinergia con una gestione dei flussi aggiornata, si fa valere sulle percorrenze medie a benzina dichiarate. Infatti, passano da 48 a 67 chilometri con un litro. La batteria si ricarica da un impianto domestico in 8 ore e da una wallbox da 7,4 kWh in due ore e mezza.

Audi Q5 Sportback, come va la 55 Tfsie quattro S Tronic

Nell'abitacolo della più potete delle Sportback alla spina, costa 74.000 euro, solo le specifiche configurazioni del cruscotto digitale e l'interruttore delle modalità dedicate all'elettrificazione, annegato in mezzo a quelli dei servizi secondari nella parte inferiore della consolle centrale, distinguono questa Q5 da quelle con motori termici. A queste ultime la Sportback si allinea anche per il dinamismo e l'affidabilità che non fanno trasparire la massa superiore di circa 200 kg, specie quando l'assetto è integrato dalle sospensioni adattive pneumatiche che si fanno bene valere anche sul confort, e sono avvantaggiate dalla reattività della trazione quattro “ultra” che ottimizza il comportamento, poiché chiama in causa il retrotreno on-demand e quindi aiuta anche ad “arrotondare” le curve. Nel nostro test su e giù per le colline della Langhe questa Q5 si è, quindi, lasciata guidare istintivamente anche utilizzando la configurazione Dynamic una volta prosciugata la batteria e quindi non ideale ai fini del consumo, con la quale si assaporano meglio la potenza e, ancora, di più, e la coppia di 500 Nm disponibile a poco di 1.000 giri. Un carico che si riflette tanto sulla reattività del motore quanto sulla linearità con cui reagisce, a prescindere dalla posizione dell'acceleratore. A queste scontate sensazioni la 55 Tfsie ha abbinato quelle suscitate dalla reale efficienza della gestione dei flussi, poiché nonostante le arrampicate sui tratti in salita ma sfruttando i consistenti recuperi di energia nelle discese, in modalità elettrica (con la quale si possono anche raggiungere i 135 all'ora) ha praticamente mantenuto quanto promette a livello di autonomia.