Audi Q5 Tfsi «e quattro»: com'è fatto, come va e quanto costa il suv ibrido plug-in di Massimo Mambretti

3' di lettura

Spetta alla Q5 ibrida plug-in aprire la strada alle altre Audi alla spina che arriveranno entro fine anno. La nuova proposta si chiama Tfsi e quattro S Tronic ed è offerta nelle varianti 50 e 55. Entrambe sono spinte da un powertrain costituito da un motore turbo a benzina di 2 litri da 252 cv e da un'unità elettrica da 143 cv integrata nel cambio a doppia frizione con sette marce. La differente denominazione è dovuta ai differenti picchi di potenza complessiva, impressi da differenti tarature dell'elettronica di gestione. Così, la 50 offre 299 cv, mentre la 55 mette in campo 367 cv.

La carta d'identità di queste Q5 plug-in è completata dalla trazione integrale on demand e, ovviamente, dagli “accessori” della rete elettrica. In primis, la batteria agli ioni di litio da 14,1 kWh, sistemata sotto il piano di carico (ridimensiona la volumetria minima del bagagliaio da 550 a 465 litri) che si ricarica completamente in 7 ore da una presa domestica e, utilizzando un opzionale cavo specifico, in 2,5 ore da una delle 110mile colonnine della rete E-tron Charging sparse in Europa, che supportano una potenza di rigenerazione di 7,4 kWh. A queste ultime si accede con una card che attiva una tariffa unificata. Un bel contributo alla rigenerazione della batteria è dato anche dal sofisticato sistema predittivo di recupero dell'energia nelle decelerazioni, che sfrutta anche gli input analizzati dal radar per anticipare o intensificare le frenate (segnalando queste fasi a chi guida con vibrazioni del pedale dell'acceleratore) per trasformare il flusso cinetico in elettrico fino a 0,2 G e 80 kW. Al sistema propulsivo sono dedicate tre modalità di funzionamento: l'Ev per marciare a emissioni zero per 45 chilometri e sino a 135 all'ora, l'Hybrid che innesca la gestione intelligente dei due motori e l'Hold, che “congela” l'energia nella batteria per utilizzarla in seguito. Ovviamente, queste modalità si aggiungono alle sei previste per la configurazione vettura presenti sulle altre Q5.



Nell'abitacolo solo la struttura del cruscotto digitale e l'interruttore delle modalità di guida, piccolo e annegato in mezzo a quelli dei servizi secondari nella parte inferiore della consolle centrale, distinguono questa Q5 da quelle con motori termici. La nuova ibrida plug-in di casa Audi si allinea alle consanguinee anche per la guidabilità e per l'indole di stampo sportivo. Fattori capace di supportare con naturalezza e in maniera assai lineare tanto la souplesse di marcia, grazie anche alla consistente coppia di 500 Nm interamente disponibile da poco più di 1.000 giri, quanto un rendimento incisivo. In questo caso, la Q5 si lascia guidare con la stessa istintività richiesta dalle consanguinee, sebbene pesi 300 kg in più di una 2.0 Tfsi, grazie al rigoroso set-up dell'assetto, integrabile anche con le molle ad aria che migliorano un po' l'assorbimento delle asperità della strada, altrimenti non sempre graduale.



La sua personalità permeata dall'elettrificazione che si fa valere nei confronti dell'efficienza generale. Al termine di un percorso di circa 120 chilometri, affrontato guidando senza badare ai consumi, composto da tratti urbani, autostradali, in discesa e da tortuose strade di montagna il computer di bordo ha riportato un consumo di benzina di 4,6 litri per 100 chilometri, che si traduce in una percorrenza media di 21,7 chilometri con un litro, e un utilizzo di energia elettrica di 7,9 kWh ogni 100 chilometri. Al riguardo la casa dichiara 2,7 litri e 18,9 kWh per 100 chilometri. Va, però, aggiunto che le omologazioni poggiano su uno stile di guida molto eco-compatibile, lontano ancora dall'essere adottato dalla stragrande maggioranza degli automobilisti. Proprio come noi. Infatti, per dare l'idea di come abbiamo guidato la 55 Tfsi va detto che abbiamo “scordato” di disinserire la modalità Ev arrivando in autostrada dalla città e abbiamo viaggiato per un po' di tempo sino a 135 all'ora prima di lasciare spazio a quella Hybrid che, a sua volta, è stata messa fuori dalla configurazione Sport che esclude l'aiutino elettrico su buona parte degli oltre 30 chilometri di strada di montagna. Alla fine, abbiamo percorso in modalità full-electric circa 42 chilometri



Concludiamo la panoramica economica delineata dalla famiglia della Q5 Tfsi e quattro S Tronic. La 50 è in vendita ai prezzi che partono da 57.500 euro nel caso della 50 base e da 64.800 euro in quello della 55 Business. Entrambe sfuggono il superbollo poiché il motore a benzina non sviluppa più di 185 kW, non pagano la ecotassa e la 50 gode di un bonus di 2.500 euro perché costa meno di 61mila euro. Infine, come altre auto ecologicamente corrette, in molte parti d'Italia accedono gratuitamente alle zone a traffico regolamentato, parcheggiano gratuitamente sulle strisce blu e godono di un'esenzione o una riduzione della tassa di proprietà.