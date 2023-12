Attesa in veste definitiva nei primi mesi del 2024, l’Audi Q6 e-tron sarà la prima vettura dei quattro anelli prodotta sulla piattaforma modulare PPE (Premium Platform Electric). Il pianale PPE prevede batterie con tensione nominale di 800 Volt, efficienti motori elettrici e ricariche ad alta potenza. La plancia, sempre più digitale, è composta dall’Audi Virtual Cockpit, dall’head-up display con realtà aumentata, dal display curvo MMI e dallo schermo del passeggero anteriore.

Prodotti in maniera sostenibile secondo i principi dell’economia circolare, gli interni di Audi Q6 e-tron introducono anche la lue interattiva dinamica, passata da soluzione di design a strumento di comunicazione con gli occupanti della vettura. Nativa elettrica e sviluppata in collaborazione con Porsche) la Q6 e-tron introduce per la prima volta l’architettura elettronica E3 e il sistema d’infotainment basato su Android Automotive.