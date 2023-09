Audi Q6 e-tron, gli interni del suv elettrico debuttano al Salone di Monaco

Ascolta la versione audio dell'articolo

Audi Q6 e-tron svela gli inediti interni in occasione del Salone di Monaco 2023, battezzato IAA Mobility. Il suv elettrico dei quattro anelli, ancora semi camuffato per quanto riguarda la carrozzeria e i dettagli tecnici, presenta interni completamente nuovi che anticipano il nuovo corso stilistico “a bordo” delle future novità elettriche dei quattro anelli. Perché se con vetture a zero emissioni come Q8 E-tron si notavano diverse somiglianze con i modelli termici, ora è tutto nuovo. Rispetto al passato è cambiato radicalmente l'approccio realizzato, con un paradigma stilistico dall'interno verso l'esterno e con l'abitacolo che diventa il nuovo cardine del design. A questo si aggiunge la seconda anteprima: l'Audi Digital Stage.

La plancia, sempre più digitale, è composta dall'Audi Virtual Cockpit, dall'head-up display con realtà aumentata, dal display curvo MMI e dallo schermo del passeggero anteriore. Prodotti in maniera sostenibile secondo i principi dell'economia circolare, interni di Audi Q6 e-tron introducono anche la lue interattiva dinamica, passata da soluzione di design a strumento di comunicazione con gli occupanti della vettura. Primo modello a marchio Audi basato sulla piattaforma modulare PPE (Premium Platform Electric. Nativa elettrica e sviluppata in collaborazione con Porsche) la Q6 e-tron introduce per la prima volta l'architettura elettronica E3 e il sistema d'infotainment basato su Android Automotive.

Audi Q6, schermo virtuale fino a 88 pollici

La plancia di Audi Q6 e-tron è caratterizzata dall'Audi Digital Stage composto dall'Audi virtual cockpit da 11,9 pollici, dal display da 14,5 pollici del sistema Mmi e dallo schermo dedicato al passeggero. Il display panoramico Mmi è contraddistinto dal design curvo e dalla tecnologia Oled. Durante la guida notturna, grazie all'innovativa illuminazione d'ambiente, il display curvo sembra fluttuare nell'aria. Il display del passeggero ha una dimensione di 10,9 pollici ed è una novità assouta nella gamma Audi. Grazie alla modalità Active Privacy, il passeggero anteriore può guardare un film durante la marcia senza distrarre il guidatore. Allo stesso tempo, può assistere la persona al volante nella gestione, ad esempio, della navigazione. L'head-up display con realtà aumentata unisce il mondo reale e virtuale proiettando in un'area particolarmente ampia del parabrezza diverse informazioni in funzione di due livelli: quello di stato, che riguarda il comportamento della vettura, e quello sulla realtà aumentata. L'area di visualizzazione virtuale dei contenuti AR, nello specifico, ha una diagonale di ben 88 pollici.

Le avvertenze dei sistemi di assistenza e le indicazioni legate alla navigazione vengono mostrate come contenuti AR e visualizzate, come se si trovassero al di fuori della vettura, sino a 200 metri dal conducente, così che appaiano parte integrante del mondo esterno. Tra le novità introdotte da Audi Q6 e-tron spicca l'inedito “Softwrap”, il rivestimento morbido al tatto che si estende senza soluzione di continuità dai pannelli porta alla plancia sino alla zona della consolle, dando vita a un effetto “cocoon”. I pregiati rivestimenti, alcuni dei quali realizzati mediante materiali riciclati, vengono ripresi dalle sedute. La variante S line, ad esempio, prevede il tessuto denominato Elastic Melange, realizzato al 100% in poliestere riciclato. La plancia si avvale di serie di superfici in grigio Vulcano realizzate mediante materiali sostenibili. In alternativa sono disponibili rivestimenti lignei quali lo storace americano marrone chiaro naturale e la betulla grigio pietra naturale, oppure l'alluminio spazzolato opaco in antracite. I tappetini, infine, sono realizzati in Econyl, una fibra ricavata dal poliammide delle reti da pesca usate e dagli scarti di moquette.

Audi luce interattiva dinamica

Che cos'è la luce interattiva dinamica (Ial) portata al debutto dalla Q6 e-tron? Per quanto riguarda del design, la luce interattiva dinamica – dotata di led con luminosità fino a 1.200 candele – avvolge gli interni e la plancia, formando un ampio arco. L'Ial dà il benvenuto all'accesso in abitacolo sottolineando il blocco e lo sblocco delle portiere e si integra con l'illuminazione profili: rispetto a quest'ultima, quando non attiva, assume lo stesso colore. Quanto alla sicurezza e ai profili funzionali, l'Ial replica l'azione dell'indicatore di direzione dinamico e fornisce informazioni sia sul livello d'energia nella batteria sia in merito al processo di carica, evidenziato mediante una coreografica luce pulsante.