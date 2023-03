Audi Q6 e-tron, suv elettrico anche in versione Sportback

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Audi Q6 e-tron. Una denominazione che anticipa il futuro suv premium elettrico del marchio dei quattro anelli. Primo modello Audi prodotto sulla piattaforma nativa elettrica PPE, acronimo di Premium Platform Electric e destinato ai modelli di segmento D ed E dell'intero gruppo Volkswagen, la Q6 e-tron sarà svelata entro la fine del 2023 in versione suv e Sportback. Fotografata camuffata durante i test invernali nel Nord Europa, la Q6 e-tron farà parte degli oltre 20 nuovi modelli lanciati entro il 2025 di cui oltre 10 full electric.

Nuova Audi Q6 e-tron 2024

Dove sarà prodotta la Q6 e-tron? Il suv a zero emissioni verrà costruito nello stabilimento tedesco di Ingolstadt, confermando come la mobilità elettrica rappresenti il futuro del brand tedesco e come sia possibile realizzare vettura in maniera sostenibile e al tempo stesso riqualificando una forza lavoro abituata a costruire auto a combustione interna. “Con la strategia Vorsprung 2030 forniamo risposte concrete e mirate anche in tempi di crisi molteplici”, ha precisato Markus Duesmann, Ceo di Audi AG. “Il Brand è decisamente orientato alla sostenibilità. Un orizzonte sostenuto da una coerente digitalizzazione ed elettrificazione dei prodotti”.

Loading...

Audi Q6 e-tron autonomia

Il suv 100% elettrico dei quattro anelli è la prima vettura Audi basata sulla piattaforma modulare PPE (Premium Platform Electric). Il pianale PPE prevede batterie con tensione nominale di 800 Volt, efficienti motori elettrici e ricariche ad alta potenza. Quale sarà l'autonomia della Q8 e-tron? Per ora non sono state fornite informazioni ufficiali ma molto probabilmente il suv tedesco sarà in grado di percorrere oltre 700 chilometri prima di doversi collegare ad una presa di ricarica.