La seconda generazione del suv di grandi dimensioni Audi si è aggiornata grazie a un profondo restyling estetico e tecnico. Q7 condivide con il suv coupé Q8 i nuovi stilemi della famiglia Q, garantendo al contempo un'abitabilità di riferimento, un dinamismo sconosciuto alla precedente generazione e un comfort da ammiraglia, tanto per la versione a cinque come per quella a sette posti. Nel caso della versione a cinque posti, il bagagliaio ha una capienza massima di 865 litri, che diventano 740 litri per la variante a 7 sedute. Abbattendo gli schienali posteriori si ottiene una superficie di carico completamente piatta e una capacità massima di 2.050 litri. La terza fila di sedili (di serie per la variante top di gamma) prevede due posti a scomparsa a comando elettrico. Q7 adotta il concept di gestione dei comandi Mmi touch response, caratterizzato da due grandi touchscreen. La vocazione hi-tech della vettura è rafforzata dall'Audi virtual cockpit da 12,3 pollici (di serie), che permette differenti visualizzazioni delle informazioni al cruscotto, attivabili mediante il volante multifunzione. Nel dettaglio la Audi Q7 45 Tdi quattro tiptronic è unga 506 cm, larga 197 cm, alta 174 cm con un bagagliaio da 865 a 2.050 litri. Nella versione 45 TDI quattro tiptronic costa 74.200 euro con motore ibrido diesel di 2.967 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 170 kW/231 cavalli ed una coppia massima di 500 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 75 litri. Le emissioni di CO2 sono di 234 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 229 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.165 kg.

Per saperne di più clicca sul listino

2/16 4/16 Menu