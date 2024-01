Audi Q8 e-tron edition Dakar: il suv elettrico ispirato al raid più impegnativo al mondo

Dettagli off-road e abitacolo sportivo

Il look della vettura è fortemente caratterizzato dal portapacchi al tetto, di serie, con portata di 40 chilogrammi e corredato di una borsa da esterni con cinghie di fissaggio. In abitacolo spiccano il volante sportivo multifunzione, il cielo vettura in nero e la pedaliera in acciaio inox. Gli inserti decorativi sono realizzati in alluminio spazzolato opaco e i listelli sottoporta sono anch’essi in alluminio. La sezione superiore della plancia è in similpelle nera, mentre un ulteriore tocco di esclusività è garantito dal pacchetto cuciture in rosso a contrasto, di derivazione Audi Sport, esteso alle sedute, alla corona del volante, alle protezioni per le ginocchia lungo la console e ai braccioli laterali. Le cinture di sicurezza sono anch’esse impreziosite da un bordino rosso e rappresentano un ulteriore elemento distintivo in abitacolo, al pari dei tappetini con logo edition Dakar.

Digitalizzazione e personalizzazione a bordo

Il concept digitale dei comandi e della visualizzazione si avvale di primo equipaggiamento dell’Audi virtual cockpit plus con risoluzione full HD, dell’head-up display, che proietta le informazioni principali direttamente sul parabrezza, e dell’inclinometro: la piattaforma elettronica dell’assetto rileva l’angolo d’inclinazione dell’auto e una schermata dell’MMI fornisce al conducente l’informazione in tempo reale. MMI peraltro personalizzabile mediante tre temi specifici dedicati ad Audi Q8 e-tron edition Dakar. Completano la dotazione di serie della vettura i Pacchetti assistenza City e Tour, il secondo connettore lato passeggero per la ricarica a corrente alternata (AC), il pacchetto illuminazione diffusa multicolore con 6 profili cromatici predefiniti e gli specchietti retrovisivi esterni virtuali. In caso di temperature molto rigide è possibile optare per il sistema di riscaldamento potenziato sia per l'abitacolo sia per la batteria, così da favorire comfort e performance di ricarica.

