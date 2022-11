Audi Q8 e-tron, il suv elettrico da 600 km di autonomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuova denominazione, estetica rivista, maggiore capacità della batteria e una serie di novità tecniche introdotte per migliorare il piacere di guida. Si può riassumere cosi la nuova Audi Q8 e-tron, maxi suv elettrico che aggiorna la precedente Audi e-tron lanciata nel 2018. La gamma a zero emissioni del marchio dei quattro anelli, che a livello globale comprende otto vetture, arriverà a includere oltre 20 modelli entro il 2026. Successivamente, Audi lancerà sul mercato mondiale esclusivamente nuove auto completamente elettriche. Attesa nelle concessionarie italiane nel corso del primo trimestre 2023, l'Audi Q8 e-tron arriverà in versione suv e Sportback nelle varianti di potenza 340, 408 e 503 cavalli e autonomia fino a 600 km con omologazione Wltp.



Audi Q8 e-tron, dimensioni



Con una lunghezza di 4.915 millimetri, una larghezza di 1.937 millimetri e un'altezza di 1.619 millimetri per la versione Sportback e di 1.633 millimetri per la configurazione SUV, Audi Q8 e-tron mostra dimensioni da suv xl e assicura abbondante spazio a bordo.. Le varianti sportive Audi SQ8 e-tron e Audi SQ8 Sportback e-tron sono più basse di 2 millimetri e più larghe di 39 millimetri. Il passo di 2.928 millimetri contribuisce a una generosa abitabilità posteriore. La capacità del bagagliaio con cinque persone a bordo si attesta a 569 litri per Audi Q8 e-tron e 528 litri per la versione Sportback. Valori cui si aggiungono i 62 litri del vano di carico anteriore.



Interni Audi Q8 e-tron



A bordo ritroviamo i due ampi display ad alta risoluzione – quello superiore con diagonale da 10,1 pollici e quello inferiore da 8,6 pollici – che sostituiscono pressoché integralmente i comandi convenzionali. Il conducente può attivare una nutrita serie di funzioni grazie al comando vocale che riconosce la voce naturale. Il concept digitale dei comandi e della visualizzazione è completato dall'Audi virtual cockpit con risoluzione full Hd, di primo equipaggiamento, e dall'head-up display, anch'esso a richiesta, che proietta le informazioni principali direttamente sul parabrezza. Il sistema di navigazione Mmi plus supporta lo standard di trasmissione dati Lte Advanced e integra un hotspot Wlan per i dispositivi portatili dei passeggeri. La navigazione propone suggerimenti intelligenti per le destinazioni sulla base dei tragitti effettuati. I servizi Car-to-X sono inclusi nel pacchetto Audi connect Navigazione & Infotainment.



Audi Q8 e-tron: motorizzazioni



L'Audi Q8 e-tron, indipendentemente dal tipo di carrozzeria scelta, sarà proposta con tre motorizzazioni con trazione integrale quattro elettrica: Audi Q8 50 e-tron e Audi Q8 50 Sportback e-tron sono spinte da due motori elettrici che erogano complessivamente 340 cv in modalità boost e una coppia massima di 664 Nm. Valori superiori di 27 cavalli e 124 Nm rispetto alla precedente generazione. Cresce anche l'autonomia Wltp che ora raggiunge i 491 chilometri per la variante suv, i 505 chilometri per la versione Sportback.



Audi Q8 55 e-tron e Audi Q8 55 Sportback e-tron possono contare su di una potenza massima in modalità boost di 408 cv e una coppia di 664 Nm. L'autonomia Wltp raggiunge, rispettivamente, 582 chilometri (+141 km rispetto alla precedente generazione) e 600 chilometri (+147 km se paragonata al precedente modello). Analogamente alle versioni 50 e-tron, la velocità massima è autolimitata a 200 km/h. La Q8 e-tron beneficia di un upgrade al motore asincrono posteriore. Anziché 12, oggi sono 14 gli avvolgimenti che generano il campo magnetico elettrico. A parità di corrente assorbita, il propulsore eroga una coppia superiore a vantaggio tanto delle performance quanto dell'efficienza. Analogamente agli altri modelli della gamma elettrica dei quattro anelli, Audi Q8 e-tron e Audi Q8 Sportback e-tron mostrano una elevata cura aerodinamica. Gli affinamenti rispetto alla precedente generazione garantiscono una riduzione del coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) da 0,26 a 0,24 per la variante Sportback e da 0,28 a 0,27 per la configurazione suv.Gli spoiler dinanzi alle ruote, applicati al sottoscocca, contribuiscono a ottimizzare i flussi. Spoiler che, nel dettaglio, beneficiano di un superiore sviluppo dimensionale all'avantreno e, nel caso di Audi Q8 Sportback e-tron, vengono utilizzati anche al retrotreno (esclusivamente in corrispondenza dell'assale posteriore nel caso di Audi SQ8 Sportback e-tron). Per la prima volta nella storia del marchio dei quattro anelli, alla presa d'aria adattiva frontale (SKE), forte di un modulo a due feritoie che all'occorrenza vengono aperte o chiuse da piccoli motori elettrici, così che l'aria in ingresso fluisca senza turbolenze, si accompagna un sistema di chiusura ermetica onde ridurre al minimo la resistenza aerodinamica.