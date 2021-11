Audi Q9, avvistato il maxi suv per Cina e Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Prime immagini del nuovo Audi Q9, maxi suv del marchio tedesco dedicato a Cina e in futuro Stati Uniti. Alcune immagini “rubate” nel corso di un test al Nürburgring, in Germania, ritraggono quello che a tutti gli effetti sembra essere un nuovo suv Audi a tre file di sedili. Indiscrezioni di stampa tedesca lo danno per un inedito Q9 che dovrebbe essere destinato al mercato cinese per rivaleggiare con i big suv Bmw X7 e Mercedes Gls. Fonti Audi non confermate hanno dichiarato che la Casa di Ingolstadt avrebbe annullato il progetto “eQ9” in primavera relativo ad una versione ev del futuro (ipotizzato) suv. Tuttavia, un concessionario statunitense ha dichiarato ad Automotive News che il Q9 sarebbe già previsto per gli Stati Uniti entro e non oltre il 2026.