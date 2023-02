Arrivata sul mercato per la prima volta nel 2007, L'Audi R8 ha segnato il debutto del marchio dei quattro anelli nel mondo delle supercar. La seconda generazione di Audi R8, svelata al Salone di Ginevra nel 2015, aumentava le prestazioni grazie alla profonda condivisione di pianale e componentistica con la Lamborghini Huracan a partire dal motore V10. Nel 2019 un restyling ne ha aggiornato stile e dotazione, mentre nel 2022 ha debuttato la R8 Coupé V10 GT a trazione posteriore.

Dodici anni dopo il lancio della prima Audi R8 GT, Audi Sport è tornata a dedicare la cura GT alla supersportiva. Il motore V10 da 5.200 cc dell’Audi R8 Coupé V10 GT RWD eroga 620 cavalli la potenza più elevata di sempre per un’Audi a trazione posteriore. Alla grinta del propulsore si abbinano la taratura più spinta del cambio a doppia frizione S tronic e il programma di guida Torque Rear che integra fra l’altro la gestione dell’ESC attivabile da uno specifico satellite inserito nel volante il tutto per scegliere tra ben 7 livelli d’intervento del controllo di trazione. Realizzata a tiratura limitata in 333 esemplari numerati, tutti venduti, può contare di serie su dei cerchi in lega a 10 razze da ben 20 pollici di derivazione racing e abbinati a pneumatici Michelin Sport Cup 2, di sedili sportivi a guscio oltre che dei freni carboceramici e ancora su un assetto sportivo performance con sia barra antirollio anteriore in alluminio che carbonio misto a poliuretano termoplastico. Più leggera di 20 kg rispetto alla Coupè V10 GT performance RWD la nuova R8 ferma l’ago della bilancia a 1.570 kg.