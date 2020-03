Audi R8 elettrica, ma non prima del 2023

La super sportiva Audi potrebbe, il condizionale è sempre d'obbligo, proseguire la sua celebrata carriera con una generazione full electric. Il cuore elettrico potrebbe però non arrivare direttamente da Audi, nemmeno dall'ampliamento della sua fabbrica di motori a emissioni zero di Gyor in Ungheria. Ci penserà Rimac, l'azienda croata specializzata nell'alimentazione elettrica di veicoli ad alte prestazioni. Le indiscrezioni toccano anche il prezzo della sportiva elettrica di Audi: meno di 200.000 euro. Di Rimac sarà anche la batteria che sarà a carica rapida e probabilmente wireless.