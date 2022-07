L'Audi più simile a un'auto da corsa è disponibile anche in versione Spyder ed è caratterizzata dalla condivisione di oltre il 60% dei componenti con la racing car Audi R8 Lms Gt4. Affilata come non mai, la R8 V10 performance può contare su di un'iniezione di potenza e coppia rispetto al precedente modello, oltre che su dotazioni che ne rafforzano il feeling al volante e l'efficacia nella guida più sportiva. Analogamente alle altre versioni in gamma, adotta la scocca Audi Space Frame in alluminio e materiale plastico rinforzato con fibra di carbonio. La taratura specifica dell'assetto e dell'elettronica è sviluppata in funzione della trazione posteriore. Sono possibili drift controllati qualora il conducente selezioni il programma dynamic del sistema di gestione della dinamica di marcia Audi drive select (di serie) e attivi la modalità sportiva dell'Esc.

Lo sterzo dinamico, a richiesta e per la prima volta dedicato ad Audi R8, adatta il rapporto di trasmissione in funzione della velocità di marcia. Nel dettaglio la Audi R8 Spyder V10 performance quattro è una scoperta 2 porte 2 posti della Audi lunga 443 cm, larga 194 cm, alta 124 cm con un bagagliaio da 112 litri. Nella versione V10 performance quattro costa 225.900 euro con motore a benzina di 5.204 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 456 kW/620 CV ed una coppia massima di 580 Nm a 6.600 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 80 litri. Le emissioni di CO2 sono di 316 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 329 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.770 kg.

