Audi rilancia la sfida sull’elettrico con il suv Q4 e-tron Sportback

L’autonomia varia in base alla trazione: dai 450 km per la versione integrale e i 500 km per la variante a trazione posteriore (ciclo Wltp). Un fattore determinante per la guidabilità dell’auto è data dalla disposizione dei pesi che ha favorito una collocazione ribassata dei componenti del powertrain. Il pacco batteria, che incide per circa 510 kg, posta sotto la cellula dell’abitacolo consente di avere un baricentro basso, in linea con una berlina tradizionale. Inoltre, un ulteriore aiuto è dato dal rapporto prossimo al 50:50 tra anteriore e posteriore.

Dalle prime informazioni riguardo gli interni, il passo di 2,77 metri ha permesso di gestire lo spazio in modo ottimale, caratteristica enfatizzata dall’assenza del tunnel centrale dell’albero di trasmissione ora sostituito da un ampio spazio con postazione per la ricarica dello smartphone. L’attenzione alla sostenibilità è mostrata anche nella scelta dei materiali, dove il rivestimento del pianale è stato realizzato mediante materiali riciclati. Il conducente può contare sul cruscotto digitale e l’head-up aggiornato con funzione di realtà aumentata, in grado di sovrapporre alla visualizzazione della strada le informazioni più importati di guida. Al centro della plancia è poi posizionato un touchscreen da 12,3 pollici orientato verso il conducente e dedicato alla gestione delle funzioni d’infotainment e della vettura.

Al momento si tratta ancora di un concept ma la versione di serie dovrebbe essere molto simile. L’arrivo è previsto per il prossimo anno e il prezzo di listino non è ancora stato reso noto.