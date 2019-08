Audi rinnova le attività di post-vendita grazie alla digitalizzazione dei servizi after sales

2' di lettura

Grazie alla digitalizzazione dei servizi after sales, Audi innova le fasi di prenotazione degli interventi e ricezione dei veicoli. L'assistenza dei quattro anelli, personalizzata e on demand, ottimizza la risorsa scarsa e non rinnovabile per eccellenza: il tempo. Il concetto di comfort si estende dall'auto alle attività post vendita, facendo entrare il Service in una nuova dimensione. Elemento cardine per fruire degli innovativi servizi after sales Audi è la registrazione alla piattaforma myAudi. Il cliente accede così a un portfolio d'attività “time saver” tra le quali spiccano il Service Booking online e l'Audi Self Check. Nel primo caso prenotare un appuntamento per l'assistenza al proprio veicolo diviene quanto di più facile. In qualsiasi momento da pc, tablet o smartphone è possibile selezionare il servizio desiderato presso il concessionario di riferimento. Sempre da remoto è altresì possibile sollecitare un contatto per fornire maggiori informazioni, segnalare la necessità di una vettura sostitutiva e fissare la data d'intervento.

Con l'Audi Self Check il servizio si spinge oltre la prenotazione dell'intervento da remoto, sostituendosi all'attivazione del cliente. Un mese prima della scadenza degli intervalli di manutenzione, l'auto invia in autonomia il promemoria di assistenza dell'intervento necessario al Service Partner e questi contatta il proprietario della vettura per pianificare l'attività. La digitalizzazione dei servizi d'assistenza trova attuazione anche in officina grazie all'applicazione iPad denominata Mobile Service Reception. L'App razionalizza e snellisce le procedure di ricezione rendendole sino al 30% più rapide. Divengono possibili una rapida condivisione delle check-list, la comunicazione immediata dei preventivi di spesa, la firma digitale dell'ordine, l'inclusione delle foto del veicolo sia durante sia dopo la ricezione e la verifica online della disponibilità dei ricambi. Qualora il cliente non avesse la possibilità per recarsi in officina, Audi risolve il problema grazie al servizio Pick-up Delivery. Con una prenotazione telefonica il Service Audi ritira e riconsegna la vettura nel luogo indicato mettendo a disposizione un veicolo sostitutivo.