Audi Rs Q3, come va il suv da 400 cavalli Test drive delle nuove Audi Rs Q3 e Audi Rs Q3 Sportback sulla neve e ghiaccio in Lapponia. di Simonluca Pini

Un lago giacchiato a disposizione, 400 cavalli sotto al cofano, la trazione integrale quattro e un set di gomme chiodate. Sono questi gli ingredienti di un test drive ad alto tasso di divertimento al volante della nuova Audi Rs Q3, provata anche in versione Sportback. Il suv dei quattro anelli ha scelto la località di Arvidsjur in Lapponia per mostrarci tutto il suo potenziale, a partire dall'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in soli 4.5 secondi e velocità massima fino a 280 km/h.



Audi Rs Q3 2020

Come sulle ultime nate in casa Audi Sport, le due versioni Rs mostrano un single frame più ampio rispetto a Q3 e Q3 Sportback, privo della classica cornice e corredato della griglia a nido d'ape a effetto tridimensionale in nero lucido. Le novità continuano con il nuovo paraurti Rs caratterizzato da generose prese d'aria laterali, il tutto amplificato dalle feritoie tra calandra e cofano motore. Di serie proiettori anteriori Full Led, posteriori a Led e cerchi in lega da 20 pollici. In opzione non mancano i fari Led Audi Matrix e gruppi ottici posteriori a Led oscurati e indicatori di direzione dinamici.



Audi RS Q3 Sportback 2020

Primo modello ad inaugurare il segmento dei suv coupé compatti ad elevate prestazioni, la nuova Audi Rs Q3 Sportback è più bassa di 45 mm rispetto alla standard e si differenzia principalmente per la linea del tetto che degrada rapidamente. Entrambi i modelli possono contare su passaruota maggiorati e su di un'impronta a terra più ampia di 10 mm rispetto allo standard, sottolineando così potenziale nascosto sotto il cofano dai tratti decisi. Posteriormente Il ridotto sviluppo verticale delle superfici vetrate e lo spoiler in nero lucido aumentano la sportività del suv di Ingolstadt, per la prima volta nella storia del modello l'impianto di scarico RS corredato di due uscite ovali separate, integrate alle estremità del paraurti specifico.



Interni nuova Audi Rs Q3

Salendo a bordo si capisce di essere al volante di una Rs grazie a particolari dedicati come il volante sportivo con corona appiattita nella parte inferiore, i sedili sportivi rivestiti in Alcantara disponibili per la prima volta anche nella versione con poggiatesta integrati. L'elenco di personalizzazioni continua con la strumentazione specifica dell'Audi Virtual Cockpit da 12.3 pollici, i tasti RS presenti sul volante e dettagli cromatici specifici. A centro plancia spicca lo schermo touchscreen da dove gestire le impostazioni della vettura e il sistema d'infotainment Mib2 compatibile con Apple CarPlay e Android auto. Promosso anche lo spazio a disposizione, grazie a soluzioni come il divanetto scorrevole in longitudine (di 150 mm per Audi RS Q3, di 130 mm per Audi RS Q3 Sportback) e gli schienali posteriori, frazionabili in tre parti nel rapporto 40:20:40, inclinabili in sette posizioni. Il vano bagagli dichiara una capacità che spazia da 530 a 1.525 litri (1.400 litri per Audi RS Q3 Sportback).



Nuova Audi Rs Q3, motorizzazione

La scheda tecnica della nuova Audi Rs Q3 si può riassumere così: cinque cilindri, 400 CV, 480 Nm di coppia e trazione integrale quattro. Vincitore nel 2018, per il nono anno consecutivo, del premio “International Engine of the Year” nella categoria da 2 a 2,5 litri, il motore 2.5 Tfsi dei quattro anelli si conferma all'altezza della famiglia Rs grazie a prestazioni degne di una sportiva di razza. In abbinamento al cinque cilindri lavora una trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e la trazione integrale permanente quattro che distribuisce la coppia tra gli assali mediante una frizione a lamelle.