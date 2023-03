L'Audi Q8 fonde due tipologie di auto completamente differenti tra loro: una coupé a cinque porte e uno Sport Utility Vehicle. Grazie alla linea del tetto in stile coupé e alle portiere prive di cornici, Q8 risulta il suv termico più sportivo di casa Audi. È più bassa e più corta, ma più larga, rispetto alla “sorella” Q7 a tutto vantaggio della vivibilità interna. Il suv sportivo della casa dei quattro anelli può contare su 39 sistemi di assistenza alla guida, ammortizzatori regolabili di serie, trazione integrale permanente e tecnologia mild-hybrid a 48 volt su tutta la gamma. A completamento della quale è anche disponibile con tecnologia ibrida plug-in. A richiesta Q8 può essere dotata con lo sterzo integrale (quattro ruote sterzanti), il sistema di parcheggio autonomo e le sospensioni pneumatiche adattive con taratura dell’assetto variabile.

La versione selezionata è l'Audi RS Q8 è lunga 501 cm, larga 200 cm, alta 169 cm con un bagagliaio da 605 a 1.755 litri. Nella versione RS Q8 costa 150.350 euro con motore a ibrida benzina di 3.996 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 441 kW/600 cavalli ed una coppia massima di 800 Nm a 2.200 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 85 litri. Le emissioni di CO2 sono di 308 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 250 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.390 kg.

Per saperne di più clicca sul listino