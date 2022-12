Audi Rs6 Avant e Rs7 Sportback performance: al via gli ordini delle sportive dei quattro anelli da oltre 600 cv

Al top dell’offerta si posiziona il pacchetto Dynamic race che prevede anche l’assetto sportivo Es Plus con Dynamic Ride Control dotato di molle in acciaio e ammortizzatori con tra diverse tarature.

Tante personalizzazioni fino ad un veicoli unico

I nuovi modelli Performance sono disponibili in sedici colori di carrozzeria, tra cui anche la nuova tinta blu Ascari e argento Rugiada opaco.

Sempre di serie sono disponibili i cerchi in lega da 21 pollici a dieci razze a stella ma le dimensioni possono raggiungere fino i 22 pollici proponendo un’inedito disegno di derivazione racing a cinque razze a Y disponibili in diverse nuance: nero metallizzato torniti a specchio, grigio opaco, nero opaco o in oro opaco.

Negli interni, ai pacchetti design Rs finora offerti nella colorazioni grigio e rosso, si affianca l’inedita variante blu, completa delle cinture di sicurezza integralmente in blu oceano.

Tra le ulteriori possibilità di personalizzazione spiccano gli inserti in carbonio con accenti blu. E, per la prima volta, nella configurazione plus dei pacchetti design Rs, la sezione centrale traforata delle sedute è in tinta con il colore dei pack e la punzonatura del logo viene estesa anche ai sedili posteriori.