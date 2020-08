Audi S3: al via gli ordini della compatta sportiva di Ingolstadt La best seller della gamma Audi S debutta a listino nella varianti Sportback e Sedan. La nuova S3 vanta una potenza di 310 cv a una coppia di 400 Nm.

di Giulia Paganoni

Aprono gli ordini di Audi S3. La compatta sportiva dei quattro anelli è ora disponibile anche nella versione più pepata, quella da 310 cv e riconoscibile dal primo sguardo grazie al suo look da “cattiva”.

Stile da vera sportiva

Uno stile che non passa inosservato, quello della nuova Audi S3. Nel frontale spiccano l'ampio single frame esagonale con griglia a nido d'ape (tipico della auto sportive), le generose perse d'aria squadrate e le calotte retrovisori laterali. I gusci degli specchietti sono disponibili (a richiesta) in carbonio, in tinta con il colore della carrozzeria o nella finitura total black. Le feritoie tra calandra e cofano motore costituiscono un omaggio alla mitica Audi Sport quattro del 1984. I fari sono Led Matrix all'anteriore e a Led nel posteriore. L'impronta a terra è data dai cerchio in lega da 18 pollici (di serie), o 19 per le varianti sport attitude. L'estrattore e i quattro terminali di scarico cromati ovali e lo spoiler (disponibile and in carbonio) contraddistinguono la parte posteriore della vettura.

Com'è l'abitacolo

La sportività della carrozzeria si ritrova anche all'interno dell'abitacolo dove spicca l'innovativo selettore del cambio S tronic, dove la tradizionale leva viene sostituita con un moderno joystic con tecnologia shift-by-wire. Diffuso l'uso di inserti in alluminio o, a richiesta, in carbonio e le nuova maniglie apriporta con un design che richiama i proiettori anteriore. La plancia è orientata verso il conducente. Di serie il cruscotto digitale con display da 12,3 pollici nella configurazione plus che consente di personalizzare le schermate.

I sedili anteriori sono sportivi e avvolgenti con poggiatesta integrato (nel primo equipaggiamento) con un rivestimento parziale in materiali ottenuti dal riciclo delle bottiglie in Pet e caratterizzati dalle cuciture a contrasto e dal logo S sugli schienali.

Sportiva ma anche super hi-tech

Al centro della plancia spicca lo schermo touch da 10,1 pollici che consente di gestire la selezione dei media, la navigazione e l'ampia gamma di servizi offerti da Audi connect. La sicurezza prima di tutto quindi dal volante il conducente può attivare le funzioni del sistema Mmi mediante il comando vocale, chiamando “hey Audi”. Tra le dotazioni a richiesta spicca l'head-up display che proietta a colori le principali informazioni sul parabrezza. Di serie anche l'Audi smartphone interface che permette la connessione con i protocolli Android Auto ed Apple Car Play. Infine, la chiave Audi connect (a richiesta) permette di sbloccare/bloccare la vettura e avviare il propulsore da remoto mediante un device Android.