Audi sceglie Cortina d'Ampezzo per il debutto mondiale di activesphere concept

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo le Audi Q3 e Audi e-tron concept il brand tedesco sceglie la cornice delle Dolomiti per il lancio della sua nuova concept car.

Audi ha scelto Cortina d'Ampezzo per svelare al pubblico mondiale la sua quarta concept car della sua serie di modelli Sphere, ovvero l’activesphere concept. Questo concept segue quindi altri tre veicoli già presentati dal marchio tedesco, ovvero skysphere, grandsphere e urbansphere, quartetto di auto futuristiche che indicano la direzione che il costruttore tedesco intende intraprendere in termini di design e tecnologia.

Loading...

Tutte le concept car sono alimentate elettricamente e dotatedi guida autonoma di livello 4, ma l’activesphere concept si distingue per la sua carrozzeria modulare che può trasformare il veicolo in una lussuosa coupé o, a scelta, in una specie di furgone.

L'appuntamento per vedere dal vivo l’ultima creazone di Audi è per domenica 5 febbraio in piazza Dibona. Qui gli appassionati potranno ammirare la nuova concept car ideata e disegnata presso l'Audi, Design Studio di Malibu, che per prima offre, tra le altre cose, la funzionalità dell'inedita tecnologia per la realtà aumentata e dall'ecosistema digitale olistico.

Sarà il cantautore britannico Tom Walker, famoso nel Regno Unito per il suo brano “Leave A Light On” il punto centrale dell'evento che si esibirà dal vivo per tutti coloro che sempre domenica 5 febbraio alle ore 12.00 si recheranno in Corso Italia.Nelle vie adiacenti, Audi proporrà un progetto dedicato alla tutela del territorio, le Audi Digital Island. Si tratta di un arredo urbano costituito da installazioni digitali che hanno come peculiarità quella di essere anche punti di ricarica per e-bike e dispositivi mobili. Sempre in tema di mobilità sostenibile la casa automobilistica tedesca, insieme a Enel X Way ha realizzato nella città veneta un'infrastruttura di ricarica per auto elettriche che comprende 5 punti di ricarica.