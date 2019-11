Audi: dalla scienza alla filosofia. Un approccio interdisciplinare per tecnologie all’avanguardia Audi investe in un approccio interdisciplinare per creare tecnologie all’avanguardia a vantaggio del singolo e della società di Giulia Paganoni

Contaminazione e osmosi verso altre discipline. Sono questi i punti di contatto tra Audi e Argotec, società d'ingegneria spaziale italiana.

L'approccio olistico permette alla casa dei quattro anelli di sviluppare tecnologie all'avanguardia in grado di assicurare sicurezza, efficienza, comfort e un risparmio di tempo sia dei singoli che delle società.

Dalle piattaforme satellitari alle auto

La propensione allo sviluppo di soluzioni futuristiche hanno avvicinato Audi e Argotec. Quest'ultima è stata fondata a Torino nel 2008 e si occupa della produzione di piattaforme ingegneristiche satellitari di piccole dimensioni per lo spazio profondo e per lo sviluppo di soluzioni ingegneristiche volte a favorire il comfort degli astronauti durante le missioni.

Aerospace e sistemi di assistenza alla guida

Due ambiti che sembrano lontani ma che in realtà sono molto vicini. Si pensi alle immagini trasmesse dalle sonde spaziali: sono fotogrammi continui, ad ampio spettro, di ciò che circonda gli oggetti volanti. Nel mondo automotive accade qualcosa del genere nella strategia di analisi adottata dalle vetture high-end Audi. La c entralina Zfas si occupa della gestione degli Adas grazie al rilevamento costante dei dati raccolti da telecamere, sensori radar e sensori a ultrasuoni. L'unione dei dati permette di ottenere un'immagine continua dell'ambiente circostante (come nel mondo dell'ingegneria aerospaziale) consentendo ai sistemi di assistenza alla guida di intervenire quando necessario.

Droni e auto

Al Salone di Francoforte Audi ha presentato AI: Trail quattro, concept che introduce un nuovo concetto di illuminazione. Infatti, le fonti luminose sono affidate a cinque droni triangolari privi di rotore e azionati elettricamente, che sostituiscono i comuni fari abbaglianti e anabbaglianti.