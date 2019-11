Audi Service Station, a Bologna la manutenzione auto si fa in aeroporto Parcheggiare l'auto in aeroporto e tornare con la manutenzione fatta, grazie ad Audi Service Station di Simonluca Pini

2' di lettura

Arrivare in aeroporto, parcheggiare l'auto, effettuare il proprio viaggio e ritornare con il tagliando fatto o con le gomme invernali montate. Da questa idea nasce Audi Service Station, innovativo servizio di consegna e ritiro della vettura ora disponibile anche all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Anteprima mondiale, insieme alla stazione presente all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, cambia il concetto di consegna e ritiro dell'auto in caso di manutenzione con una totale libertà da parte dell'utilizzatore. Dopo aver prenotato il servizio tramite l'app My Audi, da smartphone o da pc, basterà parcheggiare l'auto negli appositi spazi in aeroporto, lasciare le chiavi nell'apposito box e al ritorno si troverà la vettura con gli interventi richiesti effettuati, lavata, con il pieno di carburante e con il parcheggio pagato da Audi. Per il saldo dell'intervento si potrà pagare direttamente con carta di credito presso la stazione aeroportuale. L'inaugurazione dell'Audi Service Station presso l'aeroporto di Bologna rappresenta l'inizio di un percorso che, entro il 2022, vedrà il Service Audi contare su 20 installazioni, delle quali 8 presso i principali aeroporti della Penisola, in progressiva estensione alle aree urbane e ai centri cittadini. La prossima area attivata sarà negli aeroporti di Milano.

(Simon Palfrader© AudiItalia/Red)

Audi Service Request: l'auto pensa a tutto

Elemento fondamentale per utilizzare i servizi è la registrazione alla piattaforma myAudi, accesso all'ecosistema digitale Audi. Il cliente accede così a un portfolio d'attività “time saver” tra le quali spiccano il Service Booking online e l'Audi Service Request. Un mese prima della scadenza degli intervalli di manutenzione, l'auto invia in autonomia il promemoria di assistenza al Service Partner e questi contatta il proprietario della vettura per pianificare l'attività. Una volta in officina, l'applicazione per iPad denominata Mobile Service Reception razionalizza e snellisce le procedure di ricezione, rendendole sino al 30% più rapide rispetto allo standard.

Audi Service Replay: video comunicazione in real time

La digitalizzazione delle attività after sales trova ulteriore attuazione grazie ad Audi Service Replay, piattaforma web che consente di visionare in qualsiasi momento e da remoto, quindi comodamente da casa o in ufficio, un video esplicativo delle condizioni della propria Audi in officina. Un'opportunità che rafforza la trasparenza e la flessibilità degli interventi, permettendo di autorizzare eventuali lavori aggiuntivi direttamente online, una volta presa visione dello status del veicolo.

Audi Pit Lane: assistenza in 90 minuti

Un intervento rapido che garantisce la chiusura dell'assistenza in 90 minuti dalla fase d'accoglienza a quella di riconsegna. Un obiettivo reso possibile dall'attività di due tecnici per ciascuna vettura, così da contenere i tempi d'attesa. Periodo che può trasformarsi in un'occasione per effettuare un test drive o in un momento di relax, accolti all'interno della lounge riservata con la disponibilità di un tablet preconfigurato per accedere al mondo digitale Audi e monitorare in diretta – grazie a una live cam – le attività di manutenzione.