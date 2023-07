Audi, si parla di trattative segrete con la cinese Saic per una piattaforma per auto elettriche

Ascolta la versione audio dell'articolo

La notizia, ancora non ufficiale, è clamorosa e se sarà confermata, allora dire che la geopolitica dell'auto è irreversibilmente cambiata con i leader tedeschi del passato che inseguono i i nuovi arrivati a ioni di litio: i cinesi.



Audi, infatti, sarebbe in trattative con Saic, gruppo automobilistico cinese di proprietà statale che controlla brand come MG, per acquisire una piattaforma per auto elettriche. Insomma, i quattro anelli, all'avanguardia della tecnica con il loro Vorsprung durch Technik si rivolgerebbero ai cinesi per utilizzare un'architettura per costruire Battery electric Vehcle di alta gamma.



Secondo Reuters e numerosi siti Web specializzati e infatti la casa di Ingolstadt è in trattative con SAIC Motor Corp per acquistare una piattaforma per auto elettriche controlla dalla divisione di Saic battezzata in uno sforzo senza precedenti per rafforzare la quota di mercato in Cina. Va detto che non basta comprare una piattaforma e fare un’automobile in quattro e quattr’otto, mica è una borsetta o un telefonino che più essere sviluppato in poco tempo. le auto richiedono tempistiche più lunghe e anche se sono fortemente digitalizzate non sono telefonini su ruote



“La mossa – si legge nella nota di Reuters - arriva quando le vendite delle elettriche firmate di Audi sono nettamente inferiori a quelle di Tesla e dei concorrenti nazionali come Nio, mette in luce la pressione su tutti i marchi legacy e occidentali nel più grande mercato automobilistico del mondo, mentre combattono per i veicoli elettrici.Il marchio di auto premium di Volkswagen AG cerca di rilevare la piattaforma EV di proprietà dell’unità EV di SAIC, IM Motors, hanno affermato le fonti, che hanno chiesto l’anonimato poiché la questione è privata. I colloqui sono in fase avanzata, ha aggiunto uno di loro”.



Del resto, Audi sta accumulando ritardi nello sviluppo delle nuove architetture. Al momento utilizza la piattaforma per vetture elettriche di classe a media denomina MEB (quella che ha debuttato sulla gamma Vw id) e comune a tutto gruppo Vw, mentre sulle auto premium, con la e-tron GT sfrutta la nota j1 che non è stata sviluppata in modo nativo per le auto elettriche e in una variante serve da base per la porsche Taycan. Audi sta per lanciare, con qualche ritardo la Q6 e-tron basata, al pari della Porsche Macan elettrica (anch'essa in ritardo), sulla inedita piattaforma PPE Premium Platform Electric e con i ritardi accumulati nello sviluppo della architettura software based SSP (posticipata al 2029 e l'uscita di scena dal progetto Artemis per la guida fortemente automatizzata, Audi si è trovata scoperta, in Cina, sul fronte dell'offerta di modelli in grado di competere con Tesla e nio.