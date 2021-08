Audi Skysphere concept, la roadster elettrica con lunghezza variabile e guida autonoma

Detail

Nuovo design e luci dedicate in base alla lunghezza

Al frontale spiccano il single frame, ristilizzato, e il logo dei quattro anelli illuminato, dalla conformazione tridimensionale. Quando viene modificato il passo, tanto nella zona frontale quanto in coda, dove domina una banda luminosa a tutta larghezza, viene attivata una sequenza dinamica specifica. Alle diverse configurazioni d'interasse si accompagna una firma luminosa dedicata. Al cambiamento del passo, le longarine sottoporta scorrono all'interno dei passaruota posteriori. Le portiere sono fisse, mentre la sezione anteriore dell'auto è mobile.

Detail

Guida autonoma di Livello 4, il volante non serve più

La guida autonoma di Livello 4 comporta che, in determinate condizioni, il conducente possa delegare la gestione dell'auto alla vettura stessa. Situazioni nei quali volante e pedaliera scompaiono garantendo agli occupanti maggiore spazio a bordo. Quando Audi Skysphere concept viene utilizzata in modo convenzionale, l'abitacolo si trasforma in una plancia ergonomica. Il cruscotto, le superfici touch e la console scorrono longitudinalmente. I comandi, compresi il volante e la pedaliera, ricompaiono e sono ampiamente regolabili in funzione delle esigenze del guidatore. Ampie superfici touch – caratterizzate da uno sviluppo in larghezza di 1.415 mm e in altezza di 180 mm – lungo la plancia e la zona superiore della console permettono di gestire le opzioni vettura e l'infotainment. In configurazione Granturismo consentono la navigazione web, la partecipazione a videoconferenze e la visione di film in streaming. Pannelli touch di dimensioni più contenute, in corrispondenza delle portiere, sono dedicati alla climatizzazione. Un sistema audio ad alta fedeltà garantisce un'esperienza acustica degna di una sala da concerto. Gli altoparlanti sono “annegati” in parte dei pannelli porta, in parte nella paratia posteriore dell'abitacolo.