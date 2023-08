Audi: la sostenibilità passa per il riciclo dei materiali rari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuove opportunità di recupero delle materie prime attraverso il riciclo. La casa dei quattro anelli sta sviluppando un processo d'estrazione selettiva per il recupero dei materiali rari dai rifiuti elettronici, elementi come l'indio, il gallio o lo stagno essenziali per le applicazioni tecnologiche quali fibre ottiche, fotovoltaico e semiconduttori.

Richiesta materie prime metalliche in aumento entro il 2030

Audi pensa al futuro e cerca di portarsi avanti. Le materie prime metalliche sono risorse esauribili, rare e di difficile estrazione in quanto i minerali contengono grandi quantità di roccia inerte, separabile solo attraverso complessi processi chimico-termici. Ciononostante sono essenziali per ampia parte delle applicazioni tecnologiche più innovative, spaziando dalla mobilità elettrica alle telecomunicazioni sino al fotovoltaico, tutte aree in espansione.

Per questo motivo, il Consiglio Mondiale delle Risorse presso le Nazioni Unite nelle previsioni ha stimato che la domanda di materie prime metalliche e di semiconduttori che da esse derivano, aumenterà in modo esponenziale entro il 2030.

Audi Enviromental Foundation: progetto di ricerca per l'estrazione

La difficoltà nel riciclo delle materie metalliche sta nel fatto che in molteplici casi vanno perse quando i device nei quali sono impegnati giungono a fine vita e, come cattiva abitudine, vengono gettati tra i rifiuti domestici piccoli dispositivi elettronici, come torce, chiavette USB, spine e cavi di ricarica o, persino, telefoni cellulari. Sarebbe quindi buona cosa, consegnarli ai centri di raccolta dedicati che li smaltiscono correttamente.

Per combattere questo trend negativo, Audi Enviromental Foundation finanzia un progetto di ricerca per l'estrazione selettiva di indio, gallio e stagno. Il progetto pilota ha come obiettivo l'estrazione di materiali rari contenuti nelle ceneri o nelle scorie dopo l'incendiamento dei rifiuti domestici, così reimmettere tali elementi nel ciclo produttivo e ridurre l'impatto ambientale rispetto all'estrazione dei materiali primari.