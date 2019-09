Audi Sport festeggia 25 anni con la RS6 Avant da 600 cv

In 25 anni la sigla RS è stata utilizzata per venticinque modelli, ma il numero di vetture in arrivo è destinato ad aumentare nei prossimi mesi: per quest’anno ne sono in programma sei, compresi due inediti. Dei 25 modelli storici, Audi ne ha scelti cinque fra i più rappresentativi per celebrare la ricorrenza.

La RS2 del 1994, la prima basata sulla 80 Avant e messa a punto col supporto tecnico di Porsche. Sotto al cofano la RS2 disponeva di turbo benzina a 5 cilindri in questo caso con la cilindrata è di 2.200 cc e una potenza di 315 cv. Oltre ad una carrozzeria più grintosa, non mancano le quattro ruote motrici che diventano un elemento comune a tutte le RS.

Nel 1994 l’Audi A4 prende il posto della 80, e dopo 5 anni arriva la prima Audi RS4 Avant che, basata sulla S4, aveva un V6 biturbo di 2,7 litri che i tecnici della RS modificarono con Cosworth, aumentando la potenza da 265 a 380 cv.

La seconda generazione dell’Audi RS4 arriva nel 2005 e segna il passaggio ai motori aspirati di grossa cilindrata che prendono il posto del V6 biturbo 2.700 cc è presente un V8 aspirato di 4.200 cc: la potenza raggiunge i 420 cv e sale anche il regime massimo di rotazione, che si spinge fino a 8.250 giri. Lo stesso motore è utilizzato dal 2007 anche per òla R8. La seconda generazione della RS 4 era disponibile pure nella variante cabriolet. ll 2008 fu l’anno dell’arrivo della seconda generazione dell’Audi RS6Avant che offriva un motore V10 biturbo di 5.000 cc, con 580 cv di potenza e 650 Nm di coppia. Il motore con il sistema di lubrificazione a carter secco derivato delle corse era il più potente mai usato da un’Audi. Nel 2011 arrivò un nuovo motore a 5 cilindri per l’Audi RS 3 Sportback: si trattava di un 2.500 cc con sovralimentazione turbo compatto, ma potente. Nella prima versione offriva 310 cv poi diventati 367 cv nel 2016 e 400 cv nel 2018.