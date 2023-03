Audi svilupperà un modello elettrico entry level in sostituzione dell'attuale A3

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Audi ha in programma di lanciare un modello entry level della stessa taglia dell'attuale A3 che debutterà a metà del decennio e che sarà parte integrante del programma che offrirà un'auto elettrica in ogni segmento di mercato core business del brand entro il 2027. Il nuovo modello dovrebbe essere basato su una evoluzione della piattaforma SSP (Scalable Systems Platform) che consentirà un importante miglioramento rispetto all'attuale MEB dal momento che potrà garantire un'autonomia di percorrenza di oltre 700 km oltre a delle prestazioni superiori.

Audi EV entry level, con batterie allo stato solido

La nuova piattaforma sarà anche in grado di ricaricare alla velocità di 270 kW, il che dovrebbe consentire di ottenere fino all'80% di autonomia extra in un tempo inferioire ai dieci minuti. Inoltre il modello elettrico che sostituirà l'attuale A3 beneficerà della tecnologia Unified Cell di Vw oltre ad essere compatibile con le batterie del futuro, quelle allo stato solito. La nuova compatta a batteria entry level sarà presumibilmente in arrivo subito dopo la Q6 e-tron, il primo modello basato sulla architettura PPE (Premium Platform Electric) per i modelli di fascia alta.

Audi EV entry level, le sostitute di S3 e RS3

Il passaggio all'alimentazione elettrica significa che le versioni standard del modello a batteria che sostituirà l'attuale A3 abbandoneranno la trazione anteriore che è stata introdotta per la prima volta dal modello nel lontano 1996. La nuova compatta come del resto il modello attuale dovrebbe prevedere della varianti molto più potente come ad esempio le attuali S3 e RS3 che offrirano un set-up a due motori per garantire le quattro ruote motrici. I due modelli saranno anche i primi elettrificati di volume della gamma RS di Audi iniziata con la berlina e-tron GT.

Audi EV entry level, anticipa Bmw e Mercedes

La coppia istantanea garantita dal powertrain elettrico non solo garantirà un'accelerazione migliore rispetto al cinque cilindri a benzina dell'attuale RS3, ma potrebbe significare per il brand dei quattro anelli il debutto di una futura tipologia di vetture ad alte prestazioni non più a motore termico, ovviamente, ma a batteria in anticipo rispetto ai rivali tradizionali di Audi e cioè sia Bmw che Mercedes che, infatti, non hanno al momento deciso se sostituire con versioni eelettriche le loro vetture più ad alte prestazioni per garantirsi una guida molto brillante.

Audi EV entry level, delle nuove dimensioni

La futura sostituta dell'attuale A3 verrà riproposta nella doppia variante berlina a quattro o a cinque porte, ma in entrambi i casi con un aumento consistente delle dimensioni il che si dovrebbe tradurre in una linea del cofano più corta e un abitacolo più lungo. La nuova piattaforma, poi, dovrebbe garantire una superiore modularità della carrozzeria e di conseguenza una maggiore differenziazione tra i modelli che non escludono anche varianti crossover con vocazione urbana o familiari atipiche perché a vocazione più performante.