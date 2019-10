Audi, tutte le ibride plug-in e le elettriche in arrivo di Massimo Mambretti

L'e-tron a emissioni zero e le quattro ibride plug-in in vendita entro la fine dell'anno rientrano tra i trenta modelli a elevata elettrificazione, venti dei quali a emissioni zero, che i Quattro Anelli presenteranno entro il 2025. A questo schieramento l'Audi dedica un ecosistema dedicato, la rivisitazione della filiera produttiva e consistenti investimenti.