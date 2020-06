Audi, al via il progetto Artemis per lo sviluppo accelerato di auto ad alta tecnologia Due mesi dopo aver assunto l'incarico di CEO di Audi, Markus Duesmann sta creando una nuova unità aziendale per lo sviluppo accelerato di ulteriori modelli di automobili ad alta tecnologia.

1' di lettura

Il capo del progetto Artemis sarà Alex Hitzinger, ingegnere attualmente responsabile della guida autonoma nel gruppo Volkswagen che lavorerà con un team di esperti automobilistici e tecnologici per sviluppare come primo passo un modello pionieristico per Audi in modo rapido e senza burocrazia sfruttando risorse e tecnologie dell'intero Gruppo. Obiettivo del progetto Artemis è anche quello di fornire un modello più agile per il futuro sviluppo delle automobili in tutto il Gruppo.

«Al team di progetto verrà concesso un ampio livello di libertà e lavorerà a livello globale, dall'hub ad alta tecnologia dell'INCampus di Ingolstadt alla costa occidentale degli Stati Uniti. I servizi digitali saranno forniti dall'unità del Gruppo car.Software.org, anch'essa con sede a Ingolstadt. Artemis si concentrerà su nuove tecnologie per la guida elettrica altamente automatizzata con un riferimento specifico al modello. Il suo primo compito è quello di creare un'auto elettrica altamente efficiente che sarà sulla strada già nel 2024. Il team creativo svilupperà anche un ampio ecosistema attorno all'auto, progettando un nuovo modello di business per l'intera fase di utilizzo» ha dichiarato Duesmann.