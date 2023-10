Audio e purificazione dell’aria, le Dyson Zone sono il suono del futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

A prima vista potrebbe sembrare assurdo camminare per strada indossando un paio di cuffie che integrano anche un modulo per la purificazione dell’aria ma le Dyson Zone guardano al futuro. Parliamo, ahimè, di un domani in cui ci sarà spesso bisogno di un supporto al volto utile a filtrare le microparticelle che l’ambiente conserva, per eliminarle prima che ci entrino nel naso o attraverso la bocca. Qualcosa di cui oggi non si sente estrema necessità, tanto da relegare le Zone ad un pubblico ristretto. Il che è dovuto sia ad un prezzo non alla portata di tutti, 899 o 959 euro a seconda della combinazione di colori, che alla poca praticità di uno strumento che, al di là dell’estrema qualità dell’audio, è comunque ingombrante e “importante” da indossare. Una volta messe su si somiglia un po’ al cattivone Bane di Batman, anche se poi la sensazione è quella di sentirsi quasi un extraterrestre, un viaggiatore del videogame Starfield che va molto di moda ultimamente, scrutati ad ogni passante che si incrocia. Superate le doverose perplessità, si entra nel magico mondo dell’audio di Dyson. Il punto centrale è la cancellazione attiva del rumore, tra le migliori in circolazione. A questo uniamo la quasi assenza di distorsione delle Zone, con la possibilità di gestire ogni aspetto dall’app sullo smartphone a cui le cuffie sono accoppiate, per restare coinvolti dalla musica quasi si stesse ascoltando un brano nello studio di registrazione in cui ha preso vita. I padiglioni auricolari sono massicci, tanto da far sembrare minuscoli persino gli AirPod Max di Apple, il che si traduce in una certa difficoltà nel tenere al collo le cuffie quando non si usano. Sarà per questo che Dyson mette in confezione anche una comoda sacca per il trasporto, più per evitare di far perdere la visiera di purificazione che per proteggere l’oggetto in sé, costruito con la solita maestria a cui il produttore ci ha abituato con i suoi prodotti casalinghi.

Passando al tema purificazione, è evidente come in questa funzionalità ci sia tutto il sapere di Dyson in materia, derivato da anni di ricerca e sviluppo in purificatori domestici. La visiera funziona solo quando è fissata alle Zone e si può abbassare quando c’è necessità di comunicare, viso a viso, con altri oppure quando ci si sente soffocare al suo interno. Il gancio magnetico è stabile, sia con la purificazione in funzione che con la visiera giù, riducendo il rischio di separazione e caduta. Il movimento con cui si abbassa la visiera riporta alla mente un cavaliere che invita qualcuno a duello, un gesto che sa, allo stesso tempo, di romanticismo e noncuranza del giudizio altrui. Dall’app MyDyson si attiva la purificazione, il che è possibile anche premendo un pulsante sotto il padiglione. Ci sono varie velocità, tra cui la modalità automatica, con cui le Dyson Zone riconoscono la qualità dell’aria circostante, per decidere in autonomia come lavorare. Una volta esaurito il filtro, si sgancia ogni cuffia per sostituirlo con il cambio di scorta in confezione. Le Zone sono il prodotto audio dell’anno? Probabilmente no ma lo saranno del prossimo decennio, quando la lungimiranza che l’azienda ha dimostrato nel mettere assieme questo concentrato di tecnologia si trasformerà da gadget di nicchia a cult per la massa.