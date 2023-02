Audio-video, Confindustria Bergamo sceglie Jabra

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Dotarsi di tecnologia all’avanguardia nel settore audio e video per rispondere alle nuove esigenze in termini di supporti digitali. Si può riassumere così la scelta di Confindustria Bergamo che ha scelto come partner Jabra,partner di Gn Group e leader nello sviluppo e nella produzione d'innovative soluzioni audio, video e di collaborazione.

Nel gennaio 2020 Confindustria Bergamo (1.200 imprese associate per un totale di 80.000 addetti) ha scelto di trasferirsi dalla sede storica in centro a Bergamo, nella nuova location all’interno del parco tecnologico del Kilometro Rosso e con la nuova organizzazione del lavoro sono maturate nuove esigenze tecnologiche.

Avendo come obiettivi principali l’efficienza, la collaborazione e la comunicazione, il cambiamento è stato caratterizzato anche dal passaggio da uffici singoli ad aree di open space e zone collaborative in cui venisse incoraggiato e agevolato il lavoro tra i colleghi.

In quest'ottica, Confindustria Bergamo ha dunque cercato dei partner che potessero aiutarla in questo percorso di trasformazione digitale. Uno di questi è stato scelto come partner per la fornitura di tecnologie di tipo audio, video e comunicazione.