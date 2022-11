Audiovisivi pirata, maxi operazione da 1 milione di utenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Quasi un milione di persone coinvolte nell’ultima operazione contro l’accesso ad audiovisivi pirata. Ennesimo colpo a un’industria dell’illecito che fa danni per oltre 1,2 miliardi di euro in Italia. Una vasta operazione della polizia contro la pirateria audiovisiva, disposta dalla Procura distrettuale di Catania è in corso sul territorio nazionale. I centri operativi Sicurezza cibernetica della polizia postale stanno eseguendo perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale nei confronti di appartenenti a una associazione per delinquere di carattere transnazionale. L’operazione, denominata ’Gotha’, ha fatto luce sul 70% di streaming illegale nazionale che coinvolge oltre 900.000 utenti con profitti di milioni di euro al mese.

Pirateria online, nel mondo 3,7 miliardi di download illegali

Le città coinvolte

Le città interessate dalle perquisizioni sono: Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brescia, Catania, Cosenza, Fermo, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Trapani, L’Aquila e Taranto. Per illustrare i dettagli dell’operazione ’Gotha’ è stata convocata una conferenza alle 11 nella sede del reparto Mobile della polizia di Catania

Loading...

Danni pari a 6.500 mila posti di lavoro

Il fenomeno della pirateria audiovisiva, che per un italiano su quattro non è considerato nemmeno reato, ha ricadute importanti sul tessuto economico. Ogni anno è come se andassero persi più di 6.500 posti di lavoro. Come se chiudessero più di 1.500 aziende. Il conto che la pirateria audiovisiva stando all'indagine Ipsos commissionata da Fapav, la Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali. È la terza indagine in ordine di tempo, dopo quelle del 2009 e del 2011. «Dopo sei anni - ha spiegato recentemente Federico Bagnoli Rossi, segretario generale Fapav - riaggiorniamo dati e ricerca, ma con un orizzonte temporale chiaro, di programma. Abbiamo fatto un accordo triennale con Ipsos».

Il fenomeno gode di una diffusa autoindulgenza fra i pirati, consapevolezza elevata, ma solo 1 adulto su 4 ritiene che si tratti di un gesto grave. Certo, la pirateria 2.0 ha cambiato pelle, è diventata più sofisticata. E i dati della ricerca Ipsos/Fapav non possono che mettere in allarme. A partire dal fatto che 4 adulti su 10 nell'ultimo anno hanno commesso atti di pirateria. E a conti fatti di tratta di più di 20 milioni di persone.

Un costo da 1,2 miliardi

Salato il conto economico: il danno finanziario per l'industria audiovisiva viene indicato in 686 milioni di euro all'anno. Ma considerando tutti i settori economici italiani, a causa della pirateria audiovisiva vanno persi 1,2 miliardi di euro. E in questo taglio a perderci è anche lo Stato italiano, visto che la perdita di fatturato delle aziende porterebbe a una contrazione di Pil di circa 427 milioni di euro e che gli introiti fiscali che potrebbero arrivare - e che invece neanche si avvicinano alle casse statali - sono stati quantificati dall'indagine in 198 milioni di euro.