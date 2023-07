Audiovisivo, un euro investito nel settore ne genera il triplo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Per ogni euro investito nel settore cinematografico e audiovisivo, se ne creano 3,54, anche in altri campi economici. Lo sviluppo maggiore dell'occupazione cineaudiovisiva è nel Mezzogiorno. Ma servono, nei prossimi anni, 50mila nuovi addetti nelle imprese audiovisive. Tecnici audio video, operatori di ripresa e produzione audiovideo, registi, direttori artistici, sceneggiatori, scenografi, tecnici di produzione radio tv, cinematografica e teatrale, tecnici web, ingegneri industriali e gestionali, tecnici di marketing. Sono i dati emersi dall'incontro su “L'occupazione nella filiera cineaudiovisiva”, svolto nella Saletta dell'Anica a Roma, aperto da una ricerca di Andrea Montanino, Chief economist e Direttore strategie settoriali e impatto della Cassa depositi e prestiti.

Lavoro qualificato

Al settore servono posti di lavoro qualificati, altamente specializzati. I candidati però sono difficili da trovare. Esempio, il 57 per cento delle imprese fatica ad assumere tecnici web per il settore, il 51 per cento non reperisce ingegneri, il 41 non trova esperti in applicazioni audio video (qui ci sono 18 mila posti vacanti).

Loading...

Il tax credit

All'invito dell'Anica hanno risposto rappresentanti di Governo e Parlamento, per ascoltare le esigenze del settore e modulare le risposte da offrire. Giorgio Tosi Beleffi, in rappresentanza del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, ha affermato che «la produzione audiovisiva è sempre più strumento centrale per promuovere e valorizzare cultura, valori e attrattività dell'Italia». Inoltre ha detto che si sta valutando il modo più opportuno per estendere il tax credit e ha ricordato il supporto al processo di digitalizzazione e formazione delle competenze digitali e il bando da 11 milioni di euro per l'innovazione delle imprese dell'audiovisivo.

Lo stato di salute del settore

Dalla ricerca di Cassa depositi e prestiti viene alla luce un'industria in grande movimento. Il valore dei prodotti esportati dai Paesi europei cresce del 70 per cento fra il 2014 e il 2021; in valore assoluto esportazioni per 8 miliardi di dollari verso i Paesi Ue e 10 miliardi di dollari verso i Paesi non europei. Notevole è la capacità di creare lavoro: ogni 100 milioni di euro di maggiore domanda di produzione audiovisiva in Italia, nascono 2.281 posti che si distribuiscono nella filiera audiovisiva, ma anche in altri comparti collegati.

Un comparto che cambia

Per ciascun euro investito il settore lo moltiplica per 3,54. Inoltre: per ogni 100 milioni di maggiore domanda al Sud e nelle isole si creano 3.163 posti. Più al Sud che in altre zone: nel Nord ovest i nuovi posti sono 1881, nel Nord est 2101, al Centro 2011. Poi, uno sguardo ai cambiamenti in atto: nel mondo gli abbonamenti ai servizi audiovisivi schiacciano ormai la fruizione del broadcasting.