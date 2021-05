Audit centralizzato sui fondi post pandemìa diretti agli enti locali cinesi

Nè che si ripeta il problema delle misure di stimolo all’economia erogate nel 2008, in piena crisi finanziaria globale: erogate a pioggia si tradussero in molti casi in investimenti non centrati in grado di aggravare in certi casi la situazione dell’economia locale alimentando la spirale del debito.

Alcuni fondi sono stati utilizzati per ripagare debiti precedenti in scadenza, attirare investimenti o far fronte ad altri progetti legati a tutto tranne che ad alleviare gli effetti della pandemìa.

Quest’anno, quindi, il ministero delle Finanze ha deciso di accendere un faro sulla gestione di questi fondi. L’anno scorso ci sono stati anche errori nell’utilizzo delle risorse, come ha ammesso lo stesso ministero delle Finanze.

Per questa ragione l’audit sarà centralizzato e soprattutto ampliato per la supervisione dell’uso dei fondi diretti. Il ministero delle Finanze sta creando una struttura adeguata per assicurare un contro in tempo reale.