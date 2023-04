Def, Confindustria: «Bene il taglio del cuneo ma serve di più». La bocciatura dei sindacati

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il Def «non è adeguato alla fase che sta attraversando il Paese. L’unico intervento di politica economica, minimo, a sostegno della domanda è la riduzione del cuneo fiscale. Mancano risposte strutturali per limitare i prezzi, sostenere i redditi da lavoro e pensione anche attraverso la via fiscale e per sostenere la coesione sociale attraverso politiche per l’inclusione». Così la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, in audizione sul Def. Anche sulle pensioni «il superamento della legge Fornero è rimandato per l’ennesima volta. Non ci sono risorse. Il nostro giudizio non può che essere negativo».

Cisl: favorevoli al taglio del cuneo ma è insufficiente

Il taglio del cuneo contributivo «sulle retribuzioni medio-basse nel periodo maggio-dicembre» con risorse per 3,4 miliardi è un provvedimento su cui «siamo favorevoli ma che tuttavia giudichiamo ancora insufficiente per rispondere al problema della difesa delle retribuzioni rispetto all’inflazione. C’è, poi, il tema dei contratti pubblici da rinnovare e quello del fiscal-drag che taglia le retribuzioni reali». La Cisl in audizione evidenzia che, sempre rispetto al taglio del cuneo, «lo stesso meccanismo indicato nella relazione e nel Def pone immediatamente un problema per il 2024. Il taglio del cuneo contributivo previsto dalla legge di bilancio per il 2023 scade a dicembre. Per mantenerlo inalterato per tutto il 2024 sono necessari 10 miliardi e nel Def non c’è traccia di un loro stanziamento»

Loading...

Uil: occasione mancata, stiamo tornando ad austerity

Per la Uil il Def è «un’occasione mancata». Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, in audizione in commissione Bilancio sul documento di economia e finanza, sottolinea che si sta «tornando indietro, quando si parlava di austerità e non di crescita». A mancare, sia una lotta reale all’evasione fiscale («se il governo continua a emenare provvedimenti che favoriscono l’evasione, come nel decreto bollette, andiamo dalla parte sbagliata»), sia una risposta effettiva all’emergenza della precarietà.

Ugl: stime prudenti ma ci si poteva spingere un po’ oltre

«Il Def si colloca sulla medesima linea della legge di Bilancio, molto prudenziale, ma intanto alcuni indicatori hanno segnato un miglioramento, quindi forse poteva spingersi un po’ oltre». Così Fiovo Bitti, segretario della Ugl, in audizione sul Def davanti alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato.

Confcommercio: riportare il Pnrr su un sentiero virtuoso

In uno scenario di «transizione», con «oggettive difficoltà che vanno affrontate», per Confcommercio nel Def «appare senz’altro condivisibile la prudenza. E non stupisce l’esiguità dello scarto tra scenario tendenziale e programmatico, data la ridotta disponibilità di risorse aggiuntive in ragione sia dell’attenzione ai conti pubblici sia del processo di normalizzazione dello schema degli aiuti a famiglie e imprese», rileva il segretario generale di Confcommercio, Luigi Taranto, in audizione sul Def presso le Commissioni Bilancio congiunte di Senato e Camera. Cruciale sarà «riportare su un sentiero virtuoso il percorso di realizzazione del Pnrr anche alla luce delle correzioni che sono necessarie a causa degli extra-costi emergenti nell’attuale scenario economico-finanziario». Più in generale «evidenziamo l’esigenza che ogni rivisitazione e aggiornamento del Pnrr siano anzitutto finalizzati ad allineare il tasso di crescita potenziale del Pil italiano almeno a quello dell’eurozona. È il tema noto del cogliere l’occasione di valorizzare riforme ed investimenti per evitare il ritorno agli asfittici tassi di crescita del passato e per la stessa sostenibilità della finanza pubblica».