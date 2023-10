Nadef, Bankitalia: rischi elevati, guerra Israele forte incertezza. Istat: retribuzioni reali sotto i livelli del 2009

Ascolta la versione audio dell'articolo

«I rischi che gravano sull’attività economica sono elevati e orientati al ribasso. Le tensioni geopolitiche - legate sia al conflitto in Ucraina sia ai feroci attentati dei giorni scorsi in Israele - generano forte incertezza circa le prospettive di crescita. Queste ultime potrebbero risentire anche dell’indebolimento dell’economia cinese e, nell’area dell’euro, di una trasmissione particolarmente intensa della stretta monetaria, con un ulteriore irrigidimento delle condizioni di offerta del credito». Lo ha detto Sergio Nicoletti Altimari della Banca d’Italia in audizione sulla Nadef.

«L’elevato rapporto tra il debito pubblico e il Pil è un serio elemento di vulnerabilità: riduce gli spazi di bilancio per fare fronte a possibili futuri shock avversi; espone il Paese al rischio di tensioni sui mercati finanziari; aumenta il costo del debito per lo Stato, e in ultima analisi per le famiglie e le imprese».

Per 2023 stimati 40 miliardi crediti Superbonus

I crediti di imposta maturati fino al 2022 in relazione al Superbonus sono risultati «ingenti». Sulla base dei dati Istat «essi, insieme a quelli dovuti per il bonus facciate (in vigore solo nel triennio 2020-22), sono stati complessivamente dell’ordine di 90 miliardi (circa il 2% del prodotto nel 2021 e 2,8 nel 2022). Per il 2023, come già ricordato, il governo stima una spesa per il Superbonus di poco inferiore ai 40 miliardi (circa l’1,8 per cento del Pil)».

Istat: permane debolezza dell’economia

«Gli indicatori congiunturali più recenti suggeriscono per i prossimi mesi il permanere della fase di debolezza dell’economia italiana». È quanto detto dal presidente facente funzione dell’Istat Francesco Maria Chelli in audizione sulla Nadef. «Al netto dell’andamento dei fattori “esogeni” internazionali, elementi di freno alla crescita sono legati anche a condizioni di accesso al credito più rigide per famiglie e imprese e al lento recupero del potere d’acquisto delle famiglie». In termini misurabili «lo stimolo agli investimenti fornito dalle risorse del Pnrr dovrebbe manifestarsi più compiutamente a partire dal 2024; la realizzazione di investimenti pubblici e riforme previste dal Pnrr sarà oltremodo rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di crescita previsti dal governo».

Retribuzioni reali sotto i livelli del 2009

Le retribuzioni reali sono tornate sotto i livelli del 2009. Per la straordinaria crescita dei prezzi nel 2022 (+8,7% misurata sulla base dell’IPCA) la differenza tra l’aumento dell’inflazione e quello delle retribuzioni contrattuali sull’intero periodo (2009-2023) è stato pari a 12 punti percentuali. Secondo l’Istat, la differenza di crescita tra salari e prezzi varia nei diversi settori: passa dai 4,1 punti per l’agricoltura e 4,7 punti per l’industria, dai 13,6 punti per i servizi privati ai 19,5 punti per la Pubblica amministrazione.