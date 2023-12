Auguri Domenica: 40 anni di fantasia e indipendenza, nell’incrocio tra cultura e mercato

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«A 40 anni un essere umano è nel pieno delle sue forze e dunque questo è il tempo delle novità»: con questo auspicio Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, ha iniziato il suo intervento conclusivo dell’evento che si è tenuto ieri al Castello Sforzesco di Milano dedicato non solo alla celebrazione dei 40 anni della Domenica, ma anche a come, nel mondo della cultura, ci si interroga su quali scenari si aprono per il futuro e come si è cambiati in questi anni. Più che un momento di amarcord, dunque è stata una serata di riflessione alla quale quale hanno contribuito molte e autorevoli voci della cultura italiana, con un’apertura di temi che ha spaziato dall’arte al design, dal futuro dell’editoria al rapporto tra pubblico e privato, dalle imprese culturali che si muovono tra mercato e conoscenza.

I lavori sono stati aperti dai vertici del Gruppo 24 Ore. Edoardo Garrone ha ricordato la prima copertina della Domenica (4 dicembre 1983) che aveva già, in qualche modo, segnato temi e indirizzi futuri del supplemento, mentre la AD del Gruppo, Mirja Cartia d’Asero ha menzionato tutte le varie iniziative che hanno scandito l’avvicinarsi a questa tappa, soffermandosi poi sulle 40 domande, che sono visibili alla Stazione Centrale di Milano, e sul patrimonio culturale. «Il Sole 24 Ore – ha detto – non dimentica la sua anima culturale», come prova anche la nuova edizione del concorso di saggistica economica. Il direttore Fabio Tamburini, ha invece sottolineato come in un “giornale carciofo” il contributo del supplemento è fondamentale ma ha anche annunciato uno sforzo superiore su questo versante del giornale. «Del resto», ha sottolineato, la «cultura umanistica è rivalutata dappertutto, persino negli Stati Uniti, tempio della ultra specializzazione».

Nel primo panel, dedicato ad arte e mecenatismo, condotto dal vice direttore del Sole 24 Ore Daniele Bellasio, il confronto è avvenuto tra specialisti del settore. E se Patrizia Asproni ha ricordato i “rischi” connessi alla provenienza dei fondi dei mecenati, anche Cristiana Collu (in collegamento video) ha definito il mecenatismo «come sport estremo». E però si è augurata una alleanza sempre più stretta e uno scambio reciproco e fruttuoso tra privato e pubblico, in una dimensione che vada anche oltre il mecenatismo, in un tempo come il presente «che inghiotte tutti gli altri tempi». Giovanna Forlanelli, dal canto suo, ha proprio parlato del museo che a Milano unisce arte etrusca e contemporanea, come di una start up culturale che ha restituito alla città una villa, un giardino, una collezione importante. Arturo Galansino, Fondazione Palazzo Strozzi, ha ricordato con dati alla mano (restauro di oggetti e indotto per la città di Firenze con il turismo culturale) i risultati raggiunti.

Di imprese e cultura, di pubblico e privato si è parlato a lungo con Luigi Abete (vedi articolo), intervistato da Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore e poi in un panel che ha visto protagonisti Marco Sammicheli (Museo del Design Triennale), Giuseppe Lupo (scrittore e saggista), Antonio Calabrò (Museimpresa) e Guido Borsani (presidente Fondazione Deloitte). Ciascuno ha parlato dal proprio punto di vista di come non solo le imprese facciano cultura («perché cultura non è solo un quadro o un’opera letteraria, ma anche un brevetto o un contratto», come ha detto Calabrò) ma anche di come persista, in Italia, una diffidenza di fondo sul ruolo del privato nella cultura e come possa essere superato.

Il mondo dell’editoria, e del libro che verrà, è stato esaminato nel panel moderato da Daniele Bellasio. Sul palco tre donne editrici: Alessandra Carra, ad del Gruppo Feltrinelli, Elisabetta Sgarbi, fondatrice della Nave di Teseo e instancabile operatrice culturale e Teresa Cremisi, presidente di Adelphi. Tutte d’accordo sul fatto che fare libri significhi fare impresa nel più nobile dei sensi, e che non si possa guarda all’aspetto culturale dimentando quello economico. E molto fiduciose sul futuro: i libri andranno coltivati anche in tempi di intelligenze artificiali e se c’è chi apre alle nuove tecnologie e le vuole esplorare, la «fiducia nei bei libri e negli autori; non vi libererete dei libri» (Elisabetta Sgarbi) non può venire a mancare.