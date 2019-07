Aukey Mini Power Bank

I suoi plus sono il design estremamente compatto a forma di tubo cilindrico (in alluminio) e la praticità d'uso abbinata a una discreta potenza: questa batteria portatile è così leggera e facile da trasportare da poterla mettere anche in tasca e con la batteria da 5.000 mAh di cui dispone è possibile aggiungere 14 ore di chiamate o 120 ore di produzione audio al proprio iPhone o al proprio smartphone Android. Compatibile con tutti i dispositivi alimentati da porta Usb a 5V (notebook Windows compresi), viene venduto con un cavo micro Usb di ricarica di 20cm e costa a listino 19,99 euro (online lo si trova anche sotto i 13 euro).