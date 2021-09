Aukus, come funziona l’asse anti-Cina di Usa, Regno Unito e Australia

Il significato della mossa è nella natura stessa di un accordo che condivide tecnologia nucleare top secret, senza precedenti recenti per la Casa Bianca. Una simile intesa era stata raggiunta solo con la Gran Bretagna nel 1958. Quel patto viene ora di fatto allargato a Canberra e i dettagli saranno messi a fuoco entro 18 mesi da una squadra che per Washington sarà guidata dal Segretario alla Difesa Lloyd Austin.

Sommergibili costruiti in Australia e più cooperazione a tre

La flotta di sommergibili sarà costruita in Australia. Maggior cooperazione trilaterale è prescritta poi in cibersicurezza e intelligenza artificiale. «Investiamo nella nostra fonte di forza, le alleanze, aggiornate per le minacce di oggi e domani», ha spiegato Biden.Il Presidente statunitense ha trovato un alleato naturale nel leader britannico Johnson, che ha anche proprie ragioni per partecipare: dar corpo a una politica di «Global Britain» dopo l'uscita dall'Unione Europea con Brexit. Il governo australiano è sua volta salito a bordo senza riserve: un tempo cauto nel prendere di petto la Cina, oggi teme il suo espansionismo ed è reduce da giri di vite nel tech, tra cui il blocco del colosso tlc Haiwei.

Ma la mossa ha anche sollevato malessere tra gli alleati internazionali degli Usa, non solo nei ranghi di un'Unione Europea emarginata dall'intesa. Se la Francia, che ha perso un contratto per rinnovare i sottomarini di Canberra, ha protestato contro rigurgiti di America First, nella stessa regione asiatica la Nuova Zelanda è rimasta fredda. Il premier Jacinda Arden - da anni parte dell'intesa di intelligence Five Eyes con Usa, Gran Bretagna, Canada e Giappone - ha fatto sapere che non farà eccezione alla messa al bando dalle acque territoriali di vascelli a propulsione nucleare per la flotta australiana. Morrison ha assicurato che Canberra non intende sviluppare arsenali nucleari ma i sommergibili ricorreranno a controverso uranio fornito dagli Usa e arricchito al livello usato per bombe atomiche.