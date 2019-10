Aumenta la quota di cash nel portafoglio dei Paperoni

Indice di Wall Street Standard and Poor’s 500

Nel complesso più che l’economia è la politica ad alimentare incertezza. Soprattutto con riferimento alle dinamiche poliche nazionali che vengono considerate un fattore di rischio dal 47% degli intervistati mentre il 44% ha espresso ha affermato di temere una guerra commerciale globale. «È una preoccupazione particolarmente diffusa negli Stati Uniti - fa notare Ubs - dove la politica interna è temuta dal 60% del campione mentre il commercio allarma il 44% degli intervistati».

«L'ottimismo degli investitori statunitensi sulla loro economia non ha subito variazioni rispetto al precedente trimestre. Si è tuttavia abbassata dal 53% al 50% la percentuale delle valutazioni positive sulle azioni statunitensi. Particolarmente cauti si sono dimostrati gli imprenditori: è scesa al 31% la percentuale di chi ha intenzione di assumere, rispetto al 46% del secondo trimestre». È anche vero tuttavia che la propensione al rischio tra gli investitori facoltosi negli Stati Uniti non ha subito un particolare deterioramento: la liquidità in portafoglio è scesa dal 22% al 21% in controtendenza rispetto al resto del mondo.



Le preoccupazioni sulla situazione politica riguardano anche gli investitori europei. Il 43% del campione ha espresso questo timore. Da Paese a Paese cambiano tuttavia i focus: «Nel Regno Unito, a preoccupare sono soprattutto la politica interna, al 51%, e la Brexit, al 49%. In Germania, prevale la paura dei bassi rendimenti, al 46%. In Italia, pesa invece il debito nazionale, al 47%».