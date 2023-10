Aumenta la spesa per trattamenti medico-estetici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un anniversario importante, il Congresso di Medicina Estetica organizzato dalla Società scientifica Agorà , che si è tenuto a Milano dal 5 al 7 ottobre, ha festeggiato i 25 anni. Un appuntamento che ogni anno richiama sempre più persone. Qualche numero? Oltre 170 espositori, 6.683 partecipanti, oltre 700 contributi scientifici, 40 workshop e attività aziendali. «Un appuntamento che da 25 anni si conferma un significativo momento di confronto ricco di aggiornamenti innovativi - dice Alberto Massirone, presidente di Agorà -. Grazie alle significative collaborazioni che negli anni abbiamo consolidato e ampliato con realtà scientifiche affini alla medicina estetica, gli ospiti del Congresso hanno potuto accedere a contenuti formativi che sono certo hanno arricchito la loro pratica quotidiana. Aldilà del programma scientifico, il Congresso è stata l’occasione per essere sempre più vicini ai nostri pazienti per una medicina estetica preventiva, sicura ed efficace. Un esempio? La prevenzione della PEFS - Panniculopatia Edemato-Fibro-Sclerotica, meglio nota come la cellulite. Nei mesi di gennaio e febbraio partirà la nostra Campagna di Prevenzione Nazionale per individuare il miglior percorso terapeutico per combattere questa patologia, previo lo screening gratuito».



I trattamenti più richiesti

I dati dell’Osservatorio Agorà sono una fotografia chiara e precisa sulle nuove richieste e i nuovi target di pazienti che si avvicinano alla medicina estetica, soprattutto quelli della Generazione Z. È importante sottolineare che le varie richieste puntano su una bellezza naturale ed armoniosa, che richiede però anche la prevenzione. Un altro aspetto interessante è la crescita della spesa degli Italiani in trattamenti medico-estetici per viso e corpo: rispetto al 2022 la spesa media minima è aumentata del 42%, mentre la spesa media massina del 20%. In pratica il paziente fidelizzato affronta una spesa annua che va dai 1.000 ai 3.000 euro. I trattamenti più richiesti? Per le donne i trattamenti viso sono: filler (57%), tossina botulinica (48%), rivitalizzazione cutanea (35%), peeling (22%), seguono carbossiterapia, prp e fili di trazione. Per i trattamenti corpo troviamo la mesoterapia (31%), carbossiterapia e laser epilazione (entrambi 25%), trattamenti vascolari (21%), trattamenti macchie cutanee (15%). La sfera maschile, invece, è maggiormente orientata verso la tossina botulinica (48%), filler (34%), rivitalizzazione cutanea (35%) e peeling (13%), seguono come per le donne, carbossiterapia, prp e fili di trazione. Per il corpo gli uomini richiedono: mesoterapia (30%), carbossiterapia e laser rimozione tatuaggi (19%).

L’Osservatorio per ogni trattamento identifica il target e l’età. La rivitalizzazione cutanea è richiesta in egual misura dalla fascia d’età 30-40 e 40-60 anni (43%). Solo il 17% degli over 60 e il 14%tra i 18-30 si approcciano al trattamento. Cambia totalmente il range d’età se si analizza il trattamento di laser epilazione: nella fascia 18-30 ne fa richiesta il 45% mentre cresce la percentuale al 52% nella fascia 30-40. Il laser è sempre più richiesto per la rimozione tatuaggi : 60% dalla fascia 30-40 e 35% nella fascia 18-30 anni. Sempre più giovanissimi si avvicinano alla medicina estetica, la principale motivazione è quella di prendersi cura di sé fin da giovani, ma i social come Tik Tok, Facebook, Instagram, You Tube influenzano i canoni estetici, in alcuni casi mostrando look sempre più artefatti e innaturali che hanno facile presa sui giovani. Certi avanzano richieste discutibili, basti citare: le California lips, i Foxy eyes e il recente Barbie botox, lontano dalla realtà, che rivelano anche un disagio psicologico, e qui il medico estetico, oltre a porre al centro l’etica, fulcro imprescindibile della medicina, deve essere anche un po’ psicologo.

L’etica in medicina estetica

È un Giano Bifronte, i social dividono le opinioni tra chi ne vede il potenziale in tema di informazione scientifica e chi li considera dannosi e illusori. Se da un lato si assiste a una mercificazione eccessiva dell’atto medico, quasi a sminuirlo attraverso rappresentazioni discutibili; dall’altro la maggior parte dei medici richiede un uso più responsabile dei canali social. A loro è affidato il compito di sensibilizzare il paziente a non rincorrere look innaturali, a indirizzarlo verso percorsi estetici armoniosi e nel caso non riuscissero, a saper dire di no, questi sono i pilastri alla base dell’etica nella medicina estetica. A questo importante aspetto, Ibsa Derma ha dedicato il Consensus Paper “The Aesthetic Medicine: International Dialogue on the Relationship between Medicine, Beauty And Ethics”, nato dall’incontro di esperti internazionali di medicina estetica che si sono confrontati sul concetto di bellezza moderna e sugli aspetti etici. L’iniziativa ha coinvolto anche le due società scientifiche di medicina estetica, Agorà e SIME, che hanno appoggiato questa importante iniziativa di sensibilizzazione.

Filler e device

L’offerta dei filler diventa sempre più ampia ed efficace, supportata anche da nuove tecniche iniettive. Come quella di Teoxane, con l’approccio ATP (Anatomia, Tecnica, Prodotto) che utilizza la tecnica e il prodotto giusto per potenziare il risultato. Al Congresso è stato presentato l’approccio MLT 3.1, un protocollo clinico a tre strati, con un solo punto di accesso, che utilizza 3 filler diversi per ripristinare il volume e migliorare la luminosità, seguita da un routine domiciliare con i loro dermocosmetici. Allergan Aesthetics, una divisione di AbbVie, ha presentato HArmonyCa, il filler ibrido a doppio effetto che consente di attenuare i segni del tempo sul volto in modo multidimensionale grazie a due principi attivi: l’acido ialuronico che assicura un effetto lifting immediato e l’idrossiapatite di calcio che stimola la produzione di collagene. Seventy BG con il kit “Seventy Hyal 2000 Body System”, ha studiato un protocollo ad hoc per la lassità del collo: due trattamenti iniettabili con acido ialuronico ad alto peso molecolare per una stimolazione dermica e il taping kinesiologico per sollevare la pelle e consolidare i risultati, da eseguire nel giro di due mesi. I device diventano sempre più importanti in medicina estetica. Un trattamento sempre valido è la carbossiterapia, con l’apparecchiatura CDT Evolution l’unica cellulite e le adiposità localizzate, ma anche per la ricrescita dei capelli, il ringiovanimento cutaneo e il benessere delle parti intime: Per ridurre la cellulite e le adiposità localizzate arriva LYSIWAVE di Biotec Italia che si avvale di una tecnologia che utilizza le microonde con un sistema sicuro e selettivo, per mezzo di un algoritmo che calcola l’intensità delle microonde in base alla dimensione dell’area trattata. L’azienda italiana Eufoton, ha presentato ENDOLIFT e ENDOLIFTX, laser medicali eseguiti con Eufoton LASEmaR 1500 (certificato ed approvato dalla FDA americana per la liposuzione laser assistita). Le sue applicazioni sono molteplici: rimodellamento degli strati profondi e superficiali della pelle, stimolazione della produzione di collagene e riduzione del grasso in eccesso. Le procedure dei due laser sono simili, ma presentano alcune differenze grazie a protocolli specifici. Per le smagliature Biodermogenesi si conferma gold standard, una terapia con 10 anni di storia. È un trattamento di medicina rigenerativa poiché rigenera cellule, tessuti e organi e ne ripristina le normali funzioni senza alcun danno per la paziente.