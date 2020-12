Aumentano gli agenti immobiliari (mentre calano le compravendite) Nonostante la contrazione del mercato, quest’anno gli agenti raggiungono la cifra record di 49.396 unità (+6,88% rispetto al 2019). Ma continua a dominare la figura dell’agente indipendente. Sul totale, solo il 10,8% appartiene a un franchising di Adriano Lovera

(exclusive-design - stock.adobe.com)

Nonostante la contrazione del mercato, quest’anno gli agenti raggiungono la cifra record di 49.396 unità (+6,88% rispetto al 2019). Ma continua a dominare la figura dell’agente indipendente. Sul totale, solo il 10,8% appartiene a un franchising

4' di lettura

In Italia cresce il numero degli agenti immobiliari. Nonostante la contrazione del mercato, dovuta alla pandemia, quest’anno gli agenti raggiungono la cifra record di 49.396 unità (+6,88% rispetto al 2019), come si legge nel report Reti e Aggregazioni immobiliari, presentato durante l’evento on line “Sinergie” cui ci sono collegati circa 1.000 operatori. All’interno della categoria continua a dominare la figura dell’agente indipendente. Sul totale, infatti, solo il 10,8% appartiene a un franchising...