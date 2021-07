Aumentano i contagi, ma i ricoveri restano bassi. In Lombardia variante delta al 45%

3' di lettura

Per tre mesi i casi di infezione da SarsCoV2 in Italia hanno continuato a scendere, ma a fine giugno la discesa ha subito una frenata e la curva ha cominciato a salire. Adesso l’inversione tendenza è chiara. I dati contenuti nella bozza di monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sull’andamento dei contagi da coronavirus in Italia segnano una risalita, anche se di poco, del valore dell’Rt (indice di contagio, ndr) nazionale a 0.66 rispetto allo 0.63 della settimana scorsa; nonché dell’incidenza dei casi di Covid in Italia che arriva ad 11 ogni 100 mila abitanti, rispetto ai 9 casi di 7 giorni fa. Il monitoraggio evidenzia che la circolazione della variante Delta (più contagiosa) è in aumento in Italia e «oltre al tracciamento dei casi e al completamento dei cicli vaccinali è necessario rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale»

In Lombardia variante Delta al 45%



«Nel mese di giugno la variante Alfa resta dominante ma la variante Delta sale al 27,7%, 15 giorni fa era al 16,7%, quindi in netto aumento. Rimane circolante anche la variante Gamma, o brasiliana, intorno al 12%». È quanto emerge dai dati del bollettino delle varianti illustrati dal presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro che ha spiegato: «La variante Delta è più trasmissibile e le proiezioni ci dicono che nelle prossime settimane diventerà dominante nel nostro Paese»

Loading...

Nella prima settimana di luglio si conferma in Lombardia la progressione della variante Delta con uno “switch” in atto con la variante Alpha. Quest’ultima è calata Alpha al 24% (142 casi) e Delta è salita al 45% (270 casi). Lo fa presente la Direzione generale Welfare della Regione Lombardia, evidenziando anche come nell’88% dei casi i contagiati Covid-19 degli ultimi giorni sono pazienti non vaccinati. Invece solo il 6% dei contagiati aveva completato il ciclo vaccinale.

Esperti concordi

Gli esperti che seguono l’andamento dell’epidemia in Italia, come il fisico Roberto Battiston, la fondazione Gimbe e l’Associazione Italiana di Epidemiologia (Aie), non hanno dubbi sull’inversione di tendenza. Anche se non sempre coincide l’interpretazione dei fatti. «Da circa 10 giorni - spiega Battiston, fisico dell’Università di Trento, coordinatore dell’Osservatorio dei dati epidemiologici in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) - l’andamento degli infetti giornalieri non soltanto ha fermato la sua discesa, ma ha iniziato a risalire a livello nazionale». Un cambiamento che «sta avvenendo in coincidenza con la crescita della variante Delta, in alcuni casi responsabile di più del 50% dei casi e che ben presto avrà raggiunto la dominanza».

Vaccinazione strategica

«La rapidità con la quale sta risalendo il numero di casi di Covid-19 non deve però spaventare», rassicura Paolo Spada, chirurgo di Humanitas autore della rubrica “Numeri in pillole” sulla pagina social “Pillole di ottimismo”. Il medico invita ad andare avanti con le vaccinazioni, guardando al futuro «senza paura». «La cosa importante da tenere a mente è che l’impatto della vaccinazione dovrebbe questa volta - sottolinea - limitare i danni a livello di ospedalizzazioni e morti (come si vede nel Regno Unito), così spezzando o almeno riducendo il link tra incidenza dell’infezione da SARS-CoV-2 e morbilità/mortalità da Covid-19».