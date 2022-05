Aumentano i corsi per barman, un mestiere di successo tra mixology e business

Ascolta la versione audio dell'articolo

Potrebbe sembrare facile a prima vista. In fondo si tratta di versare con una certa attenzione dei liquidi dentro un bicchiere. Ma il mondo del bartending, ovvero di chi del preparare dei cocktail ha fatto un mestiere, è molto più complicato. Innanzitutto va detto che il mestiere del barman o del bartender sta vivendo una stagione di grande successo dopo anni di appannamento. Il bere miscelato ha guadagnato molti consensi tra le generazioni più giovani e galvanizzato nuovamente gli habitué.

Nuovi distillati sul mercato, il boom del gin e la sua moltiplicazione in termini di etichette, la riscoperta del vermouth, l'aumento vertiginoso delle acque toniche sono dei segnali inequivocabili. Il mondo della bar industry, che comprende tutta la filiera del settore dalle aziende produttrici fino ai bartender stessi, è decisamente in fermento.

Si sono pure moltiplicate le scuole di formazione perché difficilmente bartender ci si improvvisa e se si vuole fare una carriera che può portare a ricompense di un certo livello sia personale sia economico è bene affidarsi a dei professionisti.

La storica associazione dei barmen, ovvero l'Aibes, è ad esempio fin dalla sua costituzione, nel 1949, impegnata in prima fila nell'istruzione dei futuri bartender. «La formazione è parte integrante e fondamentale della nostra mission – spiega Angelo Donnaloia che di Aibes è presidente nazionale –. Ogni sezione, e siamo presenti in tutta Italia, organizza regolarmente corsi di avvicinamento e di specializzazione per formare professionisti che non solo sappiano tecnicamente come preparare un drink alla perfezione, ma conoscano altrettanto bene i prodotti che utilizziamo in un bar, ne sappiamo raccontare la storia, il metodo di produzione, le caratteristiche organolettiche. Ma non basta nemmeno questo: chi vuole percorrere la strada del bartending deve anche conoscere aspetti di primaria importanza come la gestione di un locale, l'ottimizzazione dei profitti, la costruzione di un team affiatato, il drink cost. Insomma, non è così semplice ma anche sotto questo punto di vista l’offerta formativa di Aibes può dirsi completa».

Non è semplice anche perché una volta seguiti i corsi e superati gli esami si deve sapere che la posizione di partenza è spesso quella del barback ossia dell'assistente barman che è colui che si occupa di mantenere sempre la giusta quantità di ghiaccio, controllare che le bottiglie siano sempre tutte a disposizione, lavare i bicchieri. Ma è il modo in cui ci si fa le ossa e il primo gradino con il quale dare la scalata all'Olimpo e diventare magari un Agostino Perrone, il bartender italiano che oggi guida il team del Connaught Bar di Londra, premiato per due volte consecutive come il miglior bar del mondo dalla prestigiosa World's 50 Best Bars.

Se Aibes è ancora oggi l'associazione di riferimento per chi vuole intraprendere la carriera di bartender, il crescente appeal di questo mestiere quasi sempre serale e qualche volta pure notturno è testimoniata dal nugolo di centri di formazione esistenti in Italia. L'elenco potrebbe essere davvero molto lungo: dall'Accademia Barman alla European Bartender School, da Drink Factory a Planet One.Tra queste si è distinta negli ultimi tempiMixologyAcademyfondata daIlias Contreas e Luca Malizia.