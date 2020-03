Aumentano i costi per riciclare carta e vetro Corre la raccolta differenziata e con il rincaro della spesa aumenta il contributo Comieco e Coreve. Crolla il prezzo della carta da macero di Jacopo Giliberto

Corre la raccolta differenziata e di conseguenza, con il rincaro dei costi, aumenta il contributo Conai sugli imballaggi di carta e di vetro. Il contributo serve a finanziare il servizio comunale di raccolta differenziata.

Il consiglio d'amministrazione del Conai (Consorzio nazionale imballaggi) ha esaminato e approvato le richieste dei due consorzi di filiera per la carta, Comieco, e per gli imballaggi di vetro, Coreve, deliberandone l'aumento del contributo.

«La decisione è stata presa per continuare a garantire un equilibrio economico — afferma il consorzio nazionale Conai — che assicuri le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale».

Come cambia il contributo sulla carta

Nel dettaglio, il contributo sugli imballaggi di carta pagato dai consumatori attraverso il prezzo finale dei prodotti confezionati passerà da 35 a 55 euro la tonnellata a partire dal 1° giugno.

Rimarrà invece invariato il contributo aggiuntivo (pari a 20 euro la tonnellata) che si somma per i poliaccoppiati a prevalenza di carta idonei al contenimento di liquidi, come i cartoni del latte o dei succhi di frutta che al cartoncino affiancano pellicole di altri materiali. In questo modo, poiché resta fermo il contributo aggiuntivo ma rincara quello sulla sola componente carta, il contributo ambientale complessivo crescerà quindi da 55 a 75 euro la tonnellata.

La crescita del riciclo

La rimodulazione del contributo è dovuta soprattutto a due fattori. Da un lato è prevista una crescita fortissima — nell'ordine del 20% — per la raccolta differenziata pubblica della carta attraverso il consorzio Comieco, e ciò si tradurrà in un aumento rilevante dei costi di raccolta e trattamento.