Aumentano i crocieristi. Estate 2022 quasi ai livelli prepandemia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Il numero di crocieristi sta aumentando mese dopo mese e le vendite per l’estate 2022 sono già quasi ai livelli del 2019, l’anno prima della pandemia». A testimoniare la ripresa del settore è uno studio realizzato da crocierissime.it, sito italiano interamente dedicato al mondo delle crociere.



Emerge, inoltre, che i crocieristi sono sempre più giovani: sette su 10 hanno meno di 50 anni. Ed è il Mar Mediterraneo Occidentale ad occupare il primo posto nell’ordine di preferenza dei crocieristi italiani, con il 50% del totale (uno su due) delle ricerche, davanti al Mediterraneo Orientale, con il 37% delle ricerche.

Loading...

Civitavecchia e Genova gli scali preferiti

Quanto ai porti, lo scalo di partenza preferito dai crocieristi è Civitavecchia, seguito, da Genova che occupa il secondo posto in classifica, e poi da Bari, Venezia, Napoli, Brindisi, Palermo e Savona. La Liguria, dunque, ha due porti in classifica, compresi, peraltro, all'interno della medesima Autorità di sistema portuale.

Per quanto riguarda i porti esteri più ricercati dagli italiani per iniziare la loro crociera, Dubai occupa la prima posizione seguita da Miami e Kiel, in Germania.

Crocieristi sempre più giovani

Il team di Crocierissime, spiega una nota, ha realizzato uno studio sulle preferenze dei crocieristi italiani per questa estate «e sono emersi alcuni dati sorprendenti».Tra questi spicca soprattutto il fatto che, come si è accennato, «quasi sette passeggeri italiani su 10 hanno meno di 50 anni e il 40% ne ha meno di 35. Solo uno su 10 ha più di 66 anni». Si sfata, dunque, l’idea che le crociere siano frequentate soprattutto da anziani.