Aumentano i ritardi di pagamento nel settore agroalimentare

Le imprese del food&beverage hanno registratro nel 2021 un aumento dei ritardi di pagamento. Il peggioramento emerge da un report di Atradius, società specializzata nell’assicurazione del credito commerciale e in recupero crediti presente in oltre 50 Paesi.



Il 54% delle imprese del settore agroalimentare italiano intervistate ha riferito infatti tempi di incasso più lunghi per quanto riguarda le fatture insolute: nel 2020 questa quota si fermava al 41%. Per il 34% degli intervistati (in diminuzione rispetto al 49% dello scorso anno) i tempi di incasso delle fatture non hanno registrato variazioni, mentre solo per il 12% delle imprese i tempi di incasso sono stati più brevi (dato comunque in miglioramento rispetto al 10% dello scorso anno).

Resta invece abbastanza stabile il livello dei corrispettivi non pagati nei tempi pattuiti: in particolare, secondo Atradius, «il 48% del valore totale delle fatture è risultato insoluto alla scadenza (50% nel 2020) e la quota di crediti dichiarati inesigibili si è attestata al 7% (8% lo scorso anno).

Il 25% delle imprese sondate dalla società inoltre «ha fatto ricorso a finanziamenti aggiuntivi da fonti esterne tra cui banche ed altri istituti finanziari e ha dovuto assorbire i relativi costi».

Una fotografia che si inserisce in un contesto degli ultimi anni che tutto sommato è risultato positivo per il settore, considerando ovviamente le difficoltà legate alla pandemia. Tuttavia non mancano le criticità, che ovviamente si riflettono su flussi finanziari e la gestione dei crediti, soprattutto per le imprese più legate all’operatività di ristoranti, bar e altri esercizi commerciale (horeca) molto colpiti dalle restrizioni anti-contagio.

«Nonostante la buona salute del comparto, che si mantiene proiettato verso la crescita –commenta Massimo Mancini, country manager di Atradius per l'Italia – persistono alcune criticità per molti dei piccoli produttori e trasformatori che operano nei segmenti chiave dell'agroalimentare italiano. In particolare, l'alta competitività del mercato a vantaggio della grande distribuzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime potrebbero mettere a dura prova la crescita e il buon andamento dei pagamenti tra le aziende di settore. In questo contesto, gli strumenti a supporto della gestione del credito rappresentano un valido alleato per tutelare il business delle imprese da clienti più vulnerabili a causa del contesto sfavorevole».