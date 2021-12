Aumentano le terze dosi ma metà degli over 80 sono ancora scoperti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Crescono, nella settimana dal 24-30 novembre, le somministrazioni di vaccini anti Covid: sono state oltre 1,9 milioni, con una media giornaliera di 306.445. Decollano in particolare le terze dosi, che vedono un +52,5% rispetto alla settimana precedente, affiancate da prime dosi di nuovo in crescita e che vedono un balzo del 34,7%. Lo rileva il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe.

Oltre 7 milioni di terze dosi

Sul fronte terze dosi siamo ormai a oltre 7milioni di vaccinati. E la platea è molto ampia. Dal 1° dicembre, infatti, la terza dose è stata aperta a tutti i maggiorenni che abbiano completato il ciclo primario (doppia dose o monodose o monodose o singola dose dopo pregressa infezione). Resta per ora fuori solo la fascia 12-19 anni. E il ritmo delle somministrazioni è in continua crescita. Mercoledì 1 dicembre è stata raggiunta la cifra record di 374mila somministrazioni.

Solo la metà degli over 80 immunizzata con il booster

Ma anche se il trend è in netto aumento, resta il fatto che la percentuale della popolazione totale che ha ricevuto il booster è ancora del 12 per cento. E colpisce un dato. Solo la metà degli over 80 (pari a 2,3 milioni di persone) - ossia la fascia di popolazione a maggior rischio in caso di contagio - ha ricevuto il richiamo. Una percentuale che scende al 21% (pari a 1,3 milioni di persone) nella fascia 70-79 anni. E questo malgrado si tratti nella stragrande maggioranza di persone all’interno della platea potenziale costituita da chi ha ricevuto la seconda dose da almeno 5 mesi.

Piemonte e Emilia Romagna in cima alla classifica

Tornando alla fascia di età più esposta, quella degli over 80, il 51% di popolazione ha ricevuto il booster, in base alla media nazionale. Tra le grandi regioni meglio piazzate ci sono il Piemonte (71%), la Toscana (68%) e l’Emilia Romagna (66%). Sopra la media nazionale anche Lombardia e Lazio (58%). Mentre più giù si trovano Veneto (47%), Campania (46%), Friuli Venezia Giulia (42%). In fondo alla classifica Sicilia e Calabria (28%).