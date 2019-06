Aumentare i contributi: il recupero dei «buchi» si paga anche in dieci anni

La misura che ha poi destato maggiormente interesse è il riscatto dei periodi di studio in forma agevolata. Si tratta di una nuova facoltà di riscatto della laurea e dei dottorati di ricerca (se non coperti da contribuzione), fortemente simile a quella introdotta nel 2007 per i lavoratori inoccupati, il cui onere è calcolato allo stesso modo e pari a 5.240 euro, nel 2019, per ogni anno di corso riscattato, rateizzabile in un massimo di dieci anni senza alcun interesse.

Questo nuovo riscatto agevolato ha perso il requisito anagrafico contenuto nella prima versione del decreto che ne consentiva la richiesta ai soli lavoratori con meno di 45 anni di età al momento della richiesta e non contiene più, quindi, alcuna limitazione di età per chi intenda richiederlo.

Quello che, tuttavia, risulta di difficile applicazione per la maggior parte dei lavoratori che oggi vorrebbero accedere in breve tempo a pensione è un’altra specifica prevista dalla norma, vale a dire che il riscatto può essere esercitato con onere forfettario solo per i periodi di competenza del metodo contributivo.

Secondo la legge Dini, questo vuol dire che i periodi di studio, in corso, devono collocarsi comunque non prima del 1996, dunque - anche immaginando un’immatricolazione a 18 anni - l’opzione sarà disponibile ai nati fra 1977 e 1978. Quindi, anche in questo caso, tale metodo agevolato di riscatto appare precluso a chi abbia intenzione di aderire a quota 100 (nati non dopo il 1959 che compiano cioè 62 anni entro la fine della sperimentazione triennale, fissata al 2021).

Quello che rimane, per potere accumulare più contributi e raggiungere i sospirati 38 anni di anzianità contributiva, è il riscatto della laurea “classico”. Questo prevede due metodi di calcolo, non a scelta del lavoratore, ma selezionati in base a quando si colloca il periodo di studi. Per chi abbia studiato durante la vigenza del metodo retributivo (entro il 1995 o il 2011 solo per chi aveva almeno 18 anni di contributi al 1995) l’onere del riscatto della laurea sarà calcolato con la riserva matematica, spesso più oneroso e legato al valore della pensione maturata.