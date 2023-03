Aumentate anche le dimissioni: +27% nel quinquennio 2018-2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le dimissioni costituiscono in Basilicata la seconda causa di cessazione del rapporto di lavoro dopo la scadenza dei contratti. Tra il 2018 e il 2022 si è verificato un aumento del 27% di dimissioni. Nei primi 3 trimestri del 2022 il numero di rapporti di lavoro cessati per dimissioni in Basilicata è stato di 9.337 (erano 7.338 nel 2018), 6.393 uomini e 2.994 donne, su un totale di 43.157 cessazioni di lavoro avvenute per cause varie (licenziamenti di natura economica e disciplinare, dimissioni, fine contratto, risoluzione consensuale, altre motivazioni) e a fronte di 48.050 nuovi rapporti di lavoro.

È quanto emerge da una ricerca condotta dal Centro studi della Uil in Basilicata. I settori maggiormente coinvolti sono il commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e di ristorazione; costruzioni; attività estrattiva, manifatturiera, fornitura energia, acqua, reti fognarie, trattamento rifiuti e risanamento.

Il trend si è riscontrato a livello nazionale – quasi 2 milioni 200 mila le dimissioni registrate nel 2022, in aumento del 13,8% rispetto al 2021 quando in totale sono state 1 milione 930 mila – ma in Basilicata la crescita è stata ancora maggiore. Un rallentamento delle dimissioni si è poi verificato nel quarto trimestre 2022. Un dato interessante è il cosiddetto “effetto lockdown” che nel 2020 aveva determinato una netta flessione delle dimissioni 6.578, poi il dato è tornato a crescere nel 2021 con un aumento di dimissioni volontarie salite a 8.124. Un aumento rispetto al periodo pre-pandemico che, per il Centro Studi Uil, è segno di come le priorità si siano modificate: se da qualche parte c'è uno smart-working più flessibile, se la retribuzione è troppo bassa o gli orari disagevoli, un lavoro, anche se sicuro, lo si può lasciare.

«Una delle chiavi di lettura del fenomeno è nel fatto che si è pagati troppo poco e si hanno scarse tutele - sottolinea il segretario generale Uil Basilicata, Vincenzo Tortorelli -. In particolare si dimettono i giovani che aspirano a trovare un equilibrio tra realizzazione personale e professionale e invece, spesso si ritrovano con offerte di lavoro precario e non dignitoso». In Basilicata si sono dimessi 2.851 giovani fino a 29 anni, 4.467 lavoratori tra 30-50 anni e 2.019 persone oltre i 51 anni.

In Basilicata, un numero cospicuo di rapporti di lavoro cessati per dimissioni è da ricondurre al settore auto che ha registrato più di 1.100 uscite volontarie tra il 2021 e il 2022. «Crediamo che il comparto possa contare su professionalità giovanili importanti che hanno determinato buoni risultati. C'è una diffusa consapevolezza del valore di questo lavoro», ha detto Tortorelli.